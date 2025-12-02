Το πρωί της Τρίτης (2/12), μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μια δήλωση που αιφνιδίασε τους τηλεθεατές.

Την ώρα που σχολίαζε τις πρόσφατες δηλώσεις του Λάμπρου Κωνσταντάρα σχετικά με την προσωπική του ζωή, ο Λιάγκας αναφέρθηκε ξαφνικά στον Θέμη Γεωργαντά, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους έχουν πάψει να μιλούν εδώ και αρκετά χρόνια.

Η αποκάλυψη αυτή προέκυψε ενώ ο παρουσιαστής σχολίαζε τη στενή φιλία ανάμεσα στον Κωνσταντάρα, τον Γεωργαντά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, γεγονός που τον οδήγησε να αναφέρει πως με τον Θέμη Γεωργαντά δεν διατηρούν πλέον επαφή, παρά την πολυετή συνεργασία και φιλία τους στο «Πρωινό».

Οι δύο παρουσιαστές στο παρελθόν ήταν ιδιαίτερα κοντά. Είχαν ταξιδέψει μαζί αρκετές φορές, με πιο χαρακτηριστικές τις εξορμήσεις τους στο Κίεβο το 2017 για τη Eurovision, αλλά και στο Λας Βέγκας.

Η ρήξη τους, ωστόσο, δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι τώρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε παλαιότερη συνέντευξή του στο «Όλα Ξεκόλλα», ο Θέμης Γεωργαντάς είχε εκφράσει τη βαθιά εκτίμηση που είχε για τον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας πως τα τελευταία χρόνια τον θεωρούσε «δικό του άνθρωπο», ενώ είχε μιλήσει με θερμά λόγια και για τη Ναταλία Γερμανού.

Η αποκάλυψη του Λιάγκα έρχεται να ρίξει νέο φως στη σχέση τους, η οποία φαίνεται πως έχει πια απομακρυνθεί, αφήνοντας απορίες για το τι προκάλεσε την απόσταση ανάμεσά τους.

