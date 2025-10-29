Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Γιώργος Λιάγκας με αφορμή τη συγκινητική στιγμή που έζησαν οι κάτοικοι του Αγρινίου στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου με τον τυφλό σημαιοφόρο, Ιωάννη Παπαθανασίου, θέλησε να κάνει μία εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή, για ένα γεγονός για το οποίο δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια.

Ο γνωστός παρουσιαστής μέσα από το Πρωινό αποκάλυψε, συγκεκριμένα, πως γεννήθηκε με μία ιδιαιτερότητα, την οποία, ωστόσο, δεν θέλησε να την συζητάει και να την «εκμεταλλευτεί» αργότερα στη ζωή του, καθώς ήταν όνειρό του να μπορεί να συμμετέχει στις παρελάσεις.

«Θέλω να πω κάτι για εμένα που δεν το έχω πει ποτέ! Εγώ γεννήθηκα με μία πολύ έντονη σκολίωση στην σπονδυλική μου στήλη. Είναι τελείως στραβή η σπονδυλική μου στήλη από πίσω. Θα μπορούσα στον στρατό να πάρω Ι5 νόμιμα, γιατί είναι τέτοια η πλάτη μου που δε μπορώ να καθίσω καθόλου όρθιος. Αν κάτσω για πάνω από 2-3 λεπτά όρθιος, σφαδάζω στους πόνους, έχω τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχω πάει για παράδειγμα ποτέ για περπάτημα, δε μπορώ να περπατήσω… Τέλος πάντων…

Δεν το είπα ποτέ τότε στους γονείς μου, επειδή ήθελα να παρελάσω. Και ως μαθητής, αλλά και ως φαντάρος έχω παρελάσει στη Θεσσαλονίκη και στο Σύνταγμα. Το είχα όνειρο από μικρό παιδί. Έτσι υπηρέτησα κανονικά ως έφεδρος λοχίας.

Τότε, όταν ήμασταν μαθητές, μας έλεγαν ότι οι σημαιοφόροι εκτός από το να έχουν το αριστείο, πρέπει να είναι και ψηλοί και να έχουν τα πιο ωραία σώματα. Στα δικά μου χρόνια, ένα παιδί με κάποιου είδους αναπηρία, δε θα σκεφτόταν κανείς να τον βάλει σημαιοφόρο σε μία παρέλαση», είπε χαρακτηριστικά.

