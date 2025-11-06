Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Συνεχίζεται η έντονη δημόσια συζήτηση που έχει ξεσπάσει μετά τις δηλώσεις της Σοφίας Μουτίδου για τον Απόστολο Γκλέτσο και το χαρακτηρισμό «ασταθής κλινική εικόνα», και ο Γιώργος Λιάγκας πήρε θέση μέσα από την εκπομπή «Πρωινό».

Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε εκτενώς στο περιστατικό, τονίζοντας ότι η στάση της Σοφίας Μουτίδου έρχεται σε αντίθεση με όσα πρεσβεύει για την πολιτική ορθότητα και το σεβασμό προς τους άλλους.

«Έρχεται μια μέρα που τα πράγματα ξεδιαλύνονται και δικαιώνομαι και εγώ στο επίπεδο σκέψης που έλεγα ότι είναι πολύ ωραίο να σηκώνουμε τη σημαία της πολιτικής ορθότητας, αλλά όταν κάποια στιγμή εμείς κληθούμε, στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, να κάνουμε δική μας εκπομπή, να κάνουμε επιτυχία. Τελικά, η σημαία της πολιτικής ορθότητας όχι μόνο ανεβαίνει πάνω στον ιστό, αλλά καταβαραθρώνεται».

Ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, μια γυναίκα που για χρόνια ασκούσε κριτική με γνώμονα την ευαισθησία και τη διαφορετικότητα, εμφανίστηκε τώρα να κάνει το αντίθετο: «Είναι ένας άνθρωπος που έβγαινε και έκρινε καθημερινά, και βγαίνει τώρα, δεύτερη εκπομπή, και λες τρελό ένα άνθρωπο. Η γυναίκα που επί χρόνια μας έχει περάσει πριονοκορδέλα κρατώντας τη σημαία της πολιτικής ορθότητας, βγαίνει και κατακρεουργεί ένα άνθρωπο δημόσια, τρομάζω να φανταστώ τι θα γίνει στην τρίτη, ή τέταρτη εκπομπή, αν υπάρξει».

Ο παρουσιαστής επεσήμανε ότι ο Απόστολος Γκλέτσος είναι γνωστός για τις εκρηκτικές αντιδράσεις του, κάτι που, όπως είπε, θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί: «Ξέρεις ότι αν τον πιέσεις θα αντιδράσει έτσι ο Απόστολος, και την επόμενη μέρα, τον βγάζεις τρελό».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε λόγο για αντίφαση ανάμεσα στη δημόσια εικόνα της Σοφίας Μουτίδου και τον τρόπο που χειρίστηκε το περιστατικό: «Άρα, βγήκε η κυρία Μουτίδου χθες, μετά από 12 χρόνια ψυχοθεραπεία. Εσείς που είστε γυναίκες και απευθύνεστε σε γυναίκες. Αυτό θα έπρεπε να ευαγγελιζόμαστε ότι όλοι θα πρέπει να είμαστε ίσοι. Εσείς χρησιμοποιείτε λέξεις του στιλ “τοξική αρρενωπότητα”, “ματσίλα”, τον “τοξικά αρρενωπό άνδρα” εσείς τον φωνάξατε».

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής έκανε μια πιο γενική αναφορά στο πώς, κατά τη γνώμη του, κάποιοι εκμεταλλεύονται την πολιτική ορθότητα για να προσελκύσουν δημοσιότητα: «Εσείς που είστε η σημαιοφόρος της πολιτικής ορθότητας, για να καταλάβει ο κόσμος την κοροϊδία, ποιοι τον εκμεταλλεύονται, λέγοντας ψεύδη μόνο και μόνο, για να αποκτήσουν δημοφιλία στα καινούργια Μέσα. Όταν καλούμαστε να βγούμε σε άλλο Μέσο, την τηλεόραση, αποδεικνύουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και τι πραγματικά πιστεύουμε».

