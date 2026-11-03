Βαθιά συγκινητική ατμόσφαιρα επικράτησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Ο ποδοσφαιριστής, μιλώντας για τη δωρεά που είχε πραγματοποιήσει μέσω της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» για να στηρίξει παιδί που έδινε μάχη για τη ζωή του, προκάλεσε έντονη φόρτιση στο πλατό. Η ειλικρίνεια και τα λόγια του αθλητή λύγισαν τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος βούρκωσε on air, φτάνοντας σε σημείο να δυσκολεύεται να αρθρώσει λέξη.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος είχε τιμηθεί και στον ΠΣΑΤ για αυτή του την πράξη, ξεκαθάρισε πως μοναδικός του στόχος ήταν να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή και όχι η προβολή, αποκαλύπτοντας πως είχε έρθει σε προσωπική επικοινωνία με τη μητέρα του άτυχου μικρού.

«Δεν έκανα τη δωρεά για να προβληθώ. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα ερχόμουν εδώ να βραβευτώ. Το μόνο που ήθελα ήταν να βοηθήσω ένα παιδί να ζήσει. Όταν έμαθα την ιστορία του μικρού Δημήτρη-Όθωνα η πρώτη μου σκέψη ήταν να βοηθήσω. Ήρθα σε επαφή με τη μητέρα του, αλλά δυστυχώς ο μικρός έφυγε από τη ζωή», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του.

Η συγκίνηση του Γιώργου Λιάγκα

Μιλώντας και στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης αναφέρθηκε στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και στους ανθρώπους που, σύμφωνα με τις καταγγελίες και τη δικογραφία, φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν την ευαισθησία πολιτών που ήθελαν να βοηθήσουν άρρωστα παιδιά. Ο ποδοσφαιριστής τόνισε πως πιστεύει ότι ο Θεός θα κρίνει όσους υφάρπαξαν χρήματα μέσα από τέτοιες εκκλήσεις, ενώ εξήγησε πως η δική του στάση απέναντι στην προσφορά έχει τις ρίζες της και στα παιδικά του χρόνια, καθώς προέρχεται από φτωχή οικογένεια και γνωρίζει πόσο σημαντική μπορεί να αποδειχθεί η βοήθεια προς έναν συνάνθρωπο.

«Η φιλανθρωπία είναι στον άνθρωπο. Εγώ έτσι είμαι από μικρός, πάντα δίνω, από το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο στηρίζω την οικογένειά μου. Είμαι από μια φτωχή οικογένεια με μισθούς 600-700€. Πάντα έδινα, θεωρώ ότι το έχω μέσα μου, έτσι είμαι. Δεν είμαι ειδικός για να τους κρίνω εγώ, θα τους κρίνει η Δικαιοσύνη. Εύχομαι κάποια στιγμή να μετανιώσουν για αυτό που έκαναν, να ζητήσουν συγγνώμη από τον κόσμο και θα μείνω εκεί. Κρίνονται απ’ τον Θεό γι’ αυτό που κάνουν», είπε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, με το πάνελ να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Η εξομολόγησή του δεν άφησε ασυγκίνητο τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος εμφανίστηκε με βουρκωμένα μάτια μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης. Ο παρουσιαστής χαρακτήρισε τον ποδοσφαιριστή παράδειγμα προς μίμηση και θέλησε να σχολιάσει τη στάση του, κάνοντας μια ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά σε όσους φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν την ανθρώπινη ευαισθησία και την ανάγκη παιδιών και οικογενειών για βοήθεια.

«Ήταν τιμή μας που σε γνωρίσαμε πραγματικά. Όλο το φως της ζωής πάνω σου. Μας έσκισε. Καμιά φορά πρέπει να πιάσει πάτο η κοινωνία, να δεις όλα τα σκατά, για να ξεχωρίσουν τα διαμάντια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας, εμφανώς συγκινημένος από όσα είχε ακούσει από τον Τάσο Χατζηγιοβάνη.

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