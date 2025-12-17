Το βράδυ της Δευτέρας 15/12, η συζήτηση για τη χρήση ζωντανών αλόγων στη Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του Βόλου ανέβασε τους τόνους. Ο Αχιλλέας Μπέος εμφανίστηκε μέσω ζωντανής σύνδεσης, διακόπτοντας συχνά τις παρουσιάστριες και αυξάνοντας την ένταση. Η Σοφία Μουτίδου επενέβη, ζητώντας σεβασμό στα ζώα και επισημαίνοντας πως δεν θα κάνει παράσταση στον Βόλο ή τις Σέρρες λόγω των συνθηκών.

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε τη δήλωση της Σοφίας Μουτίδου ότι δεν σκοπεύει να επισκεφθεί τον Βόλο και τις Σέρρες, η οποία προκάλεσε συζήτηση στην εκπομπή Πρωινό.

Ο παρουσιαστής τόνισε πως οι πολιτικές επιλογές των κατοίκων μιας περιοχής δεν πρέπει να επηρεάζουν τις προσωπικές δραστηριότητες ή αποφάσεις: «Επειδή μια πόλη ψηφίζει έναν συγκεκριμένο δήμαρχο δεν σημαίνει ότι πρέπει να την αποφεύγουμε. Ο Βόλος και το Πήλιο είναι από τα ωραιότερα μέρη της χώρας μας», σημείωσε.

Συμπλήρωσε πως δεν έχει νόημα να στιγματίζονται περιοχές ή να εφαρμόζονται εμπάργκο λόγω πολιτικών επιλογών: «Αν κάποιος έχει φούρνο και ψηφίζει Μπέο, θα του πεις “δεν πάω να πάρω ψωμί”; Τι είναι αυτά;».

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε επίσης στην κόντρα Μουτίδου–Μπέου στην εκπομπή Real View, υπογραμμίζοντας τη θέση του Θέμη Μάλλη, επικεφαλή της εκπομπής, ο οποίος τόνισε πως κανείς δεν υποχρεώθηκε να συμμετάσχει: «Όποιος δεν θέλει να πάρει μέρος σε μια κουβέντα, απλώς δεν μιλάει. Η εκπομπή μας είναι απόλυτα δημοκρατική».