Στη δημοσιότητα βρέθηκαν οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα σχετικά με τη συνέντευξη που είχε κάνει στον Θοδωρή Μαραντίνη και τη στάση του απέναντι στη Σίσσυ Χρηστίδου.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι προσπάθησε να κρατήσει ισορροπία, παρουσιάζοντας τα γεγονότα χωρίς να πάρει θέση, ενώ ταυτόχρονα σεβάστηκε τα προσωπικά όρια των εμπλεκόμενων.

«Υπάρχουν χωρισμοί διάσημων ανθρώπων που γίνονται ήρεμα, αλλά όταν οι σχέσεις τελειώνουν, φυσιολογικά δεν τρέφει ο ένας τα καλύτερα αισθήματα για τον άλλον. Παρ’ όλα αυτά, οι διαφορές λύνονται ιδιωτικά ή στα δικαστήρια, χωρίς να χρειάζεται να γίνει δημόσιο θέαμα», τόνισε.

Ο Γιώργος Λιάγκας περιέγραψε πως επικοινώνησε με τη Σίσσυ Χρηστίδου πριν φιλοξενήσει τον Θοδωρή Μαραντίνη στην εκπομπή του. Όπως είπε, της ζήτησε κάποια στοιχεία για να είναι προετοιμασμένος, όχι για να πάρει άδεια, αλλά για να κάνει σωστά τη δουλειά του ως δημοσιογράφος.

«Όταν άκουγα τον Θοδωρή να μιλά, ανέφερα αυτά που μου είχε πει η άλλη πλευρά, απλώς ως πληροφορία. Δεν είπα ότι είχα μιλήσει μαζί της», εξήγησε.

Ο παρουσιαστής σημείωσε πως μετά τη μετάδοση της συνέντευξης η Χρηστίδου φαίνεται να εκνευρίστηκε, κάτι που όπως είπε είναι κατανοητό.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι τόσο εκείνη, όσο και ο Μαραντίνης έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τη δική τους εκδοχή, ειδικά όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τις προσωπικές τους σχέσεις.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε κάτι που δεν είχε πει ξανά: «Ρώτησα τον Θοδωρή για ορισμένα θέματα. Μου ζήτησε να μην προβάλλουμε κάποια κομμάτια για τη Σίσσυ, για να προστατεύσει τα παιδιά του. Το σεβάστηκα πλήρως, κόψαμε όλο το κομμάτι και δεν προβλήθηκε ποτέ. Αυτό δείχνει τον σεβασμό που πρέπει να έχουμε απέναντι στους ανθρώπους που φιλοξενούμε».

Ο παρουσιαστής κατέληξε λέγοντας ότι χαίρεται που η κατάσταση παραμένει ήρεμη και ότι τόσο η Χρηστίδου όσο και ο Μαραντίνης φαίνεται να έχουν βρει μια ισορροπία στις σχέσεις τους.

