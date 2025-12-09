Τεράστια ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση της υγείας της Έλενας Παπαρίζου, η οποία ένιωσε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για το talent show “The Voice” και μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την εκπομπή “Happy Day” του ALPHA, η τραγουδίστρια υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων προκειμένου οι γιατροί να εντοπίσουν την ακριβή αιτία που προκάλεσε το επεισόδιο.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα στο Πρωινό του ΑΝΤ1, η Έλενα Παπαρίζου πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε ξανά στο νοσοκομείο για εξετάσεις έπειτα από πόνους στην κοιλιά.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα. Πριν από μερικές ημέρες πήγε για εξετάσεις σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Με πήραν τηλέφωνο από το νοσοκομείο, τότε επέλεξα να μην δώσω το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που πόναγε στην κοιλιά. Είχε ξαναπάει για εξετάσεις με κοιλιακό άλγος. Οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

govastiletto.gr – Έλενα Παπαρίζου: Κατέρρευσε στις πρόβες του The Voice – Βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τους γιατρούς