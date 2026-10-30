Τη δική του άποψη για το ζήτημα της συνεπιμέλειας και την καθημερινότητα των παιδιών μετά από ένα διαζύγιο εξέφρασε ο Γιώργος Λιάγκας, παίρνοντας αφορμή από τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Μίνωα Μάτσα. Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» διευκρίνισε ευθύς εξαρχής ότι δεν διατηρεί προσωπική σχέση με το πρώην ζευγάρι, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στα δικά του βιώματα ως διαζευγμένος γονέας.

«Εγώ θέλω να κάνω μια γενική τοποθέτηση. Δεν γνωρίζω τους ανθρώπους προσωπικά. Τους έχω δει μια φορά στο καμαρίνι του Ρέμου και κάτσαμε κανένα μισάωρο μαζί πριν χωρίσουν. Συμπαθείς μου φάνηκαν και οι δύο. Δεν έχω άποψη», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Μιλώντας γενικότερα για την εναλλασσόμενη κατοικία, ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε πως, κατά την προσωπική του άποψη, τα παιδιά χρειάζονται μία βασική στέγη και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παρουσία και των δύο γονέων στην καθημερινότητά τους.

«Δεν το λέω νομικά. Το λέω σαν προσωπική άποψη. Να υπάρχουν άριστες σχέσεις στους δύο γονείς, να παραμερίσουν τις όποιες προσωπικές τους διαφωνίες», σημείωσε, προσθέτοντας: «Για μένα τα παιδιά πρέπει να έχουν μία βασική στέγη και να έχει πρόσβαση ο άλλος γονιός όσο περισσότερο μπορεί και υπάρχει συμφωνία να βλέπει τα παιδιά του στην καθημερινότητα».

Η συζήτηση απέκτησε πιο προσωπικό χαρακτήρα, όταν αναφέρθηκε στα δικά του παιδιά και στα συναισθήματα που του προκαλούν οι μετακινήσεις τους ανάμεσα στα σπίτια των γονιών τους.

«Δεν είναι μπαλάκια τα παιδιά. Εγώ επειδή είμαι χωρισμένος πατέρας, κάθε φορά που βλέπω τα παιδιά να μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο και να έρχονται, να πάνε, μέσα μου ματώνω. Είναι μια εικόνα που κανένας γονιός, μάνα, πατέρας δεν ευχαριστιέται», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας.

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής στάθηκε στο αποτύπωμα που αφήνει η δημοσιοποίηση μιας οικογενειακής αντιδικίας, καθώς τα παιδιά ενδέχεται να διαβάσουν στο μέλλον όσα έχουν γραφτεί.

«Τα παιδιά όταν μεγαλώσουν θα μπουν να διαβάσουν και θα καταλάβουν ότι υπήρχε δυσκολία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχει εύκολο διαζύγιο. Όποιος το λέει, λέει ψέματα», πρόσθεσε, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τα ζευγάρια που, παρά τις δυσκολίες του χωρισμού, καταφέρνουν να συμφωνήσουν για τα ζητήματα της οικογένειάς τους χωρίς να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την έφεση της Όλγας Κεφαλογιάννη, διατηρώντας την πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών της με τον Μίνωα Μάτσα, με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη διαμονή στα σπίτια των δύο γονέων.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η ενεργή συμμετοχή και των δύο στην ανατροφή τους εξυπηρετεί το συμφέρον των παιδιών, συνεκτιμώντας τους δεσμούς τους με κάθε γονέα, τη μικρή απόσταση των κατοικιών και την καλή επικοινωνία τους για τα ζητήματα των ανηλίκων.

govastiletto.gr -Όλγα Κεφαλογιάννη: Η δύσκολη επικοινωνία με τον Μάτσα & η βοήθεια του πρώτου της συζύγου