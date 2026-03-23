Στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, για πρώτη φορά ανοιχτά στη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, σχολιάζοντας τη δυσκολία να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Ρίας Ελληνίδου για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στη δική του εμπειρία, τονίζοντας ότι κάποια στιγμή αποφάσισε να σταματήσει να κρύβεται: «Όλο αυτό το παιχνιδάκι πια είναι κουραστικό και αστείο. Για να το πάρουμε λίγο σοβαρά, γιατί σήμερα έχω τις μαύρες μου. Εγώ δεν γελάω. Οκ showbiz είναι, lifestyle ok. Κι εγώ κάποια στιγμή ήθελα να κρύβομαι, από τη στιγμή που με πιάσανε και δεν κρύβομαι, τι να κάνουμε τώρα, το λες! Είναι κουτό τώρα όλο αυτό», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας με κατηγορηματικό ύφος.

Ο παρουσιαστής συμπλήρωσε ότι είναι πιο έντιμο να παραδεχτεί κανείς ένα κομμάτι της ζωής του, παρά να προσπαθεί να το αποκρύψει, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο που ορισμένοι χειρίζονται δημοσιεύματα και συνεντεύξεις: «Δεκτό ότι δεν ήθελα να βγει. Βγήκε, δεν μπορούν να πουν ψέματα. Αυτό που κάνουν το θωρούν έξυπνο; Είναι δείγμα ευφυίας; Είναι πιο έντιμο να πουν ότι είναι ένα κομμάτι της ζωής τους ωραίο που δεν θέλουν να μιλούν γι’ αυτό. Εκεί, το βουλώνει ο κάθε δημοσιογράφος. Το άλλο είναι αστείο».

Η τοποθέτηση του Λιάγκα προκάλεσε έκπληξη στο υπόλοιπο πάνελ, καθώς η ειλικρίνεια και η ένταση του σχολιασμού του έκαναν σαφές ότι η σχέση του με την Μαρία Αντωνά είναι πλέον δημόσια και σταθερή, χωρίς να επιθυμεί περαιτέρω σχόλια.

