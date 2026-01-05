Στην έναρξη της εκπομπής του «Πρωινού», ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε με συγκίνηση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 74 ετών.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως ο ίδιος ο Παπαδάκης τον θεωρούσε διάδοχό του στην πρωινή ζώνη, ενώ είχε μοιραστεί μαζί του και προσωπικές λεπτομέρειες για την υγεία του, όπως τον λόγο που είχε αδυνατίσει.

«Σήμερα είναι μια δύσκολη ημέρα», είπε ο Λιάγκας, προσθέτοντας ότι η σχέση τους δεν περιοριζόταν μόνο στην επαγγελματική συνεργασία, αλλά περιλάμβανε φιλικές στιγμές, ταξίδια και κοινά γεύματα.

«Ο Γιώργος προσπαθούσε να με πείσει ότι θέλει να είμαι ο διάδοχός του, όμως του εξηγούσα ότι δεν θέλω να ζήσω τη ζωή που είχε εκείνος», ανέφερε, περιγράφοντας τον Παπαδάκη ως έναν άνθρωπο εργατικό, γλυκύτατο, καλό πατέρα και σύζυγο, με μεγάλη καρδιά και αγάπη για τους γύρω του.

Στη συνέχεια αποκάλυψε τη συζήτησή τους για την υγεία του Παπαδάκη, λέγοντας ότι το ένζυμο που του έλειπε τον εμπόδιζε να πάρει βάρος και ότι η απόφασή του να σταματήσει την καθημερινή εκπομπή ήταν προσωπική και συνδεδεμένη με την επιθυμία του να αφιερώσει χρόνο στην οικογένεια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα είχε μετακομίσει από τα βόρεια προάστια στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε ότι ο Παπαδάκης έφυγε ξαφνικά από οξύ έμφραγμα στο σπίτι του, χωρίς να υποφέρει, και σχολίασε τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για την αιτία του θανάτου του, επισημαίνοντας πως ίσως η αλλαγή τρόπου ζωής και η έλλειψη της αδρεναλίνης της δουλειάς να επηρέασαν.

Τον χαρακτήρισε αντιστάρ, απλό άνθρωπο, που δεν αναζητούσε προβολή, αλλά αγαπούσε τη δουλειά του και τον κόσμο γύρω του. Ολοκλήρωσε εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τη γυναίκα και τα παιδιά του Παπαδάκη.

