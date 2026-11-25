Ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε με έντονο ύφος, το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, στο «Πρωινό», μετά την κοινή τοποθέτηση του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου για τον καβγά τους στο «10 Παντού».

Οι δύο δημοσιογράφοι του Open είχαν μιλήσει νωρίτερα για το επεισόδιο που σημειώθηκε στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής τους, για τη διαρροή του βίντεο και για τον τρόπο με τον οποίο σχολιάστηκαν από άλλες εκπομπές, κάνοντας λόγο για «κανιβαλισμό».

Αμέσως μετά την προβολή του αποσπάσματος, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 είπε ότι τέτοιες τοποθετήσεις δικαιολογούν την απαξίωση με την οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος τους δημοσιογράφους. Μίλησε για παράλογη και, κατά τη γνώμη του, ψευδή παρουσίαση των γεγονότων, επαναλαμβάνοντας τη φράση «Ντρέπεται και η ντροπή». Σχολίασε ειρωνικά την ιδέα ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του μίλησαν την προηγουμένη για το περιστατικό επειδή ξαφνικά ζήλεψαν την καριέρα του Νίκου Στραβελάκη και θέλησαν να ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Πρόσθεσε ότι θα έβαζε τα γεγονότα σε σειρά για να εξηγήσει πού θεωρεί ότι διαστρεβλώθηκαν.

«Γι’ αυτό ο κόσμος μουντζώνει τους δημοσιογράφους. Και δικαίως. Διότι μετά το σημερινό θέατρο του παραλόγου και του ψεύδους ντρέπεται και η ντροπή. Ντρέπεται και η ντροπή. Έλεος με τα ψεύδη. Ξαφνικά ξυπνήσαμε μια μέρα και ζηλέψαμε και θέλουμε να κάνουμε την καριέρα του κυρίου Στραβελάκη. Τον ζηλεύουμε και γι’ αυτό ακριβώς είπαμε αυτά που είπαμε χθες. Αν είναι δυνατόν να λέγονται τα πράγματα αυτά.

Και πάμε να τα πάρουμε από την αρχή με λογική και επιχειρήματα, για να καταλάβετε γιατί ακριβώς διαστρέφεται μια πραγματικότητα. Το είπα και το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ ότι η ανήθικη πράξη το να τραβήξεις βιντεοληπτικό υλικό από ένα κομμάτι της εκπομπής που δεν είναι στον αέρα, είναι ανήθικο, είναι παράνομο. Και μακάρι να τον πιάσετε τον άνθρωπο αυτόν που το έκανε και που το μοίρασε αριστερά και δεξιά και να τιμωρηθεί. Πάμε παρακάτω» είπε χαρακτηριστικά.

«Αν εγώ τουλάχιστον που κάνω τη δουλειά αυτή τριάντα χρόνια, τριάντα οχτώ, πόσο την κάνω, είμαι από τους παλαιότερους, ουδέποτε, ουδέποτε, γιατί είπε ο κύριος Στραβελάκης ότι είναι ένα από τα δεκάδες περιστατικά που στην τηλεόραση γίνονται. Εγώ που κάνω σαράντα χρόνια τηλεόραση, που έχω πραγματικά αντιπαρατεθεί με ανθρώπους, με επιχειρήματα, που έχω υψώσει φωνή, που μου έχουν υψώσει φωνή μέχρι εκεί, ουδέποτε έχω εκστομίσει τέτοιους χαρακτηρισμούς και ουδέποτε έχει τολμήσει κάποιος να μου εκστομίσει τέτοιους χαρακτηρισμούς.

Ούτε σκουπίδι μου έχει πει κανένας, ούτε έχω πει εγώ προφανώς, ούτε άντε… μου έχει πει κανένας, ούτε του έχω απαντήσει εγώ με τον ίδιο τρόπο. Ουδέποτε. Δεν έχω τύχει ποτέ κι έχω κάνει σαράντα χρόνια τηλεόραση σε τέτοιου είδους καυγά με χυδαίες εκφράσεις. Αν λοιπόν αυτό ήτανε στο πλαίσιο ενός οικογενειακού καυγά, ρωτώ λοιπόν εγώ δημόσια τον κύριο και την κυρία, γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εσείς τηλεφωνούσατε σε συναδέλφους λέγοντας ότι έχω εγώ δίκιο και όχι η άλλη πλευρά; Αφού ο καυγάς ήταν οικογενειακός» πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

Από την πλευρά της, η Φωτεινή Πετρογιάννη σημείωσε: «Ακούσαμε πέντε, έξι φορές τη λέξη κανιβαλισμός. Κανιβαλίζουν οι άλλες εκπομπές. Να σας πω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εσείς κανιβαλίσατε ο ένας τον άλλον και έτυχε και το είδαμε. Απλά αυτό έγινε. Εσείς κανιβαλίσατε ο ένας τον άλλον. Είπατε ότι δε σεβόμαστε τη δουλειά σας. Εσείς δε σεβαστήκατε τη δουλειά σας, δε σεβαστήκατε ο ένας τον άλλον.

Και επειδή πολύς λόγος γίνεται για οικογένεια σε αυτή την εκπομπή που εμείς δε σεβαστήκαμε, να πούμε ότι ακούστηκαν λόγια σε αυτό το βίντεο, όπως ότι ο συνάδελφός σας, κυρία Παπακωστοπούλου μου, είναι ένας κακοποιητικός άνθρωπος που έφτασε εξήντα πέντε χρονών και δεν τον συμπαθεί κανένας. Σας αποκάλεσε σκουπίδι ο συνάδελφος. Του δώσατε κι εσείς μια ευχή».

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