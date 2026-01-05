Ο Γιώργος Λιάγκας είναι συντετριμμένος με το θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη από οξύ έμφραγμα, το οποίο υπέστη το απόγευμα της Κυριακής 4/1. Σήμερα 5/1, ξεκίνησε το Πρωινό στον ΑΝΤ1 με την είδηση του θανάτου του, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, αφού ήταν ξαφνικός.

Σοκαρισμένος ξεκίνησε να λέει: «Είναι μια δύσκολη μέρα. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό του και όχι ως ΑΝΤ1. Μπορώ να μιλήσω ως άνθρωπος. Και σε άλλο κανάλι να ήμουν, τα ίδια θα έλεγα. Μας συνέδεε μια μακρά φιλία, διότι δεν είναι μόνο η επαγγελματική συνύπαρξη. Έχουμε κάνει διακοπές μαζί, έχουμε φάει μαζί, κάναμε παρέα. Μάλιστα, ήταν ο άνθρωπος, προσπαθούσε να με πείσει, πρώτη φορά το λέω αυτό, δεν ήθελα να το πω ποτέ – έπρεπε να ζήσει πολλά χρόνια – , μου έλεγε ότι είμαι ο διάδοχός του και ότι μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω. Του έλεγα δεν θέλω να γίνω σαν εσένα, ένας άνθρωπος χωρίς ζωή. Ήταν το αρνητικό παράδειγμα, δεν ζούσε ο Γιώργος Παπαδάκης (σ.σ λόγω του προγράμματός του)».

Ο Γιώργος Λιάγκας συμπλήρωσε: «Ήταν ένας καλός πατέρας, καλός σύζυγος, αγαπούσε όλους τους ανθρώπους. Είχαμε βρεθεί τότε (σ.σ όταν είχε τελειώσει το Καλημέρα Ελλάδα) και τον ρώτησα γιατί είχε αδυνατίσει τόσο, μου είπε “δεν είναι η στεναχώρια αλλά έκανα κάτι αιματολογικές και μου λείπει ένα ένζυμο και δεν με αφήνει να παχύνω”. Του λέω πως είσαι και μου απάντησε “κοίταξε να δεις, είναι δύσκολο, αλλά το Σεπτέμβριο που όλοι εσείς θα ξυπνάτε εγώ θα βλέπω εκπομπές από την τηλεόραση και θα είναι η αδρεναλίνη στο κόκκινο”. Έβλεπα μια στεναχώρια, αλλά ήταν η απόφασή του, ήθελε να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του».

Ο ίδιος αποκάλυψε: «Εγώ όταν το έμαθα ήμουν σε ένα οικογενειακό τραπέζι. Είχα πληροφορία πριν γραφτεί. Μεταφέρθηκε νεκρός ο Γιώργος Παπαδάκης στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Ήταν μπαμ και κάτω, δεν υπέφερε. Δεν μπόρεσαν ποτέ να τον επαναφέρουν πίσω. Ήταν τόσο οξύ το έμφραγμα που έπαθε ανακοπή».

Ο Γιώργος Λιάγκας ολοκλήρωσε: «Σίγουρα ήταν αναστατωμένος για την αλλαγή του τρόπου ζωής, δεν είναι ότι του έλειπε η τηλεόραση, δεν αισθανόταν star, ήταν πολύ απλός άνθρωπος. Πέθανε πολύ νέος και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είναι μαζί μας».

govastiletto.gr – Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών