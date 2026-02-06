Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ερευνάται για δύο κακουργηματικές πράξεις, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει μπει και ένας παρουσιαστής της ΕΡΤ. Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ότι γνωρίζει το όνομά του, ενώ μένει πολύ κοντά στο σπίτι του.

Ο παρουσιαστής ξεκίνησε να λέει: «Το θέμα είναι ότι μέσα στους πέντε ακόμα εργατοπατέρες, τέλος πάντων πώς να τους πω εγώ που τα ‘πιαναν, είναι και ένας καλός μας συνάδελφος, το όνομά του εγώ το ‘χω μάθει από το πρωί, όπου μάλιστα δουλεύει και στην κρατική τηλεόραση».

Ο Τάσος Τεργιάκης πρόσθεσε: «Δουλεύει στην Κρατική Τηλεόραση, έχει καθημερινή εκπομπή, έχει περάσει και από ιδιωτικά κανάλια, εννοείται ότι τον γνωρίζουμε όλοι γιατί είναι πολλά χρόνια δημοσιογράφος. Πώς εμπλέκεται; Εμπλέκεται γιατί έχει υπάρξει εργαζόμενος στη ΓΣΕΕ, στο γραφείο Τύπου, και έχουν κλειδωθεί και οι δικοί του λογαριασμοί, διότι προφανώς έχουν καταλάβει από την Αρχή, όπως ξέρουμε…».

Με τον Γιώργο Λιάγκα να παίρνει το λόγο και να αποκαλύπτει: «Επειδή εγώ τον ξέρω, επειδή μένει και κοντά σε μένα τέλος πάντων και έχουμε πιει και δυο-τρεις φορές καφέ μαζί, είναι ένας καλός δημοσιογράφος. Δηλαδή και που τον άκουγα και στο ραδιόφωνο παλιά, είναι ένας καλός πραγματικά δημοσιογράφος, και χαμηλών τόνων και καλό παιδί και αυτό. Τώρα, εάν τα έχει πιάσει τι να σου πω, δεν ξέρω. Μακάρι να μην τα έχει πιάσει. Εύχομαι να αποδειχθούν ότι είναι αθώοι. Αλλά, τι να σου πω τώρα, όπου λέει ο ελληνικός λαός υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά. Απλώς καταφέρνουμε στο τέλος και αποκαλύπτουμε, αποδεικνύουμε ότι η φωτιά ήταν μικρότερη από αυτή που αρχικά είχαμε πιστέψει. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Το θέμα είναι ότι φωτιά θα βρεθεί, εικάζω ότι θα βρεθεί. Αριστεροί εργατοπατέρες που τα πιάνουνε;

Μην πέσετε για ακόμα μια φορά από τα σύννεφα σε αυτή εδώ τη χώρα. Κι αν ο δημοσιογράφος ήταν στο παρεάκι, και ο δημοσιογράφος δούλευε, απ’ ό,τι λες κι εσύ, στο γραφείο Τύπου παλαιότερα της ΓΣΕΕ, γιατί να μην έχουν περάσει και απ’ αυτόν κάποια χρήματα; Δεν ξέρω, δεν λέω ότι τα έχει πιάσει. Λέω γιατί να μην έχουν περάσει μπροστά απ’ τα μάτια του».

