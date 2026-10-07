Στη διαμάχη της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα αναφέρθηκε στην έναρξη της εκπομπής του ο Γιώργος Λιάγκας. Σχολιάζοντας την τροπή που πήραν τα πράγματα, ο παρουσιαστής στάθηκε στον ρόλο των χρημάτων, τονίζοντας πως είναι ικανά να κλονίσουν ή ακόμα και να διαλύσουν μια μακροχρόνια σχέση αγάπης.

Όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του

«Από χθες, όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, όλοι μιλάνε γι’ αυτό το πολύκροτο “διαζύγιο”… Γιατί τώρα πήραν “διαζύγιο” η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Πολλές φορές παίρνεις διαζύγιο από τον σύντροφό σου και είναι σαν να μην έχεις χωρίσει ποτέ, απλώς σου περνάει το σεξουαλικό, το ερωτικό. Γιατί αυτό δήλωναν συνέχεια, ότι “εμείς είμαστε σαν ζευγάρι, είμαστε φίλοι, είμαστε κολλητοί και μας έχει περάσει μόνο το ερωτικό”. Τώρα, λοιπόν, είναι το διαζύγιο.

Αν ρωτούσαμε 100 ανθρώπους για το ποιο είναι το δίδυμο στην Ελλάδα που δεν θα έλεγε ποτέ ο ένας κακία για τον άλλον, οι 99 στους 100 θα έλεγαν την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Κοιτάξτε τι κάνουν τα κ@λ…λεφτά, ακόμα και τις πιο δυνατές σχέσεις όχι μπορούν να τις διαλύσουν, αλλά να κάνουν τους χειρότερους εχθρούς. Κράμερ εναντίον Κράμερ».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Το κλείσιμο της ανακοίνωσης της Βίσση, τα λέει όλα… Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει… Που σημαίνει, ανακοίνωση στην ανακοίνωση, κουβέντα στην κουβέντα, δικαστήριο στο δικαστήριο και ξεφτίλα στην ξεφτίλα, θα πω εγώ. Αυτά τα πράγματα είναι αναξιοπρεπή, το τι σου χρωστάω, τι μου χρωστάς, “πήγες τώρα με τους πλούσιους και ξιπάστηκες”, αυτά της λέει ο Καρβέλας… Βλέπετε τώρα, ξεφτιλίζονται για τα λεφτά και είναι δυσάρεστο».

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