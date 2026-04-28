Με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας στη Σίσσυ Χρηστίδου, το Σάββατο 25 Απριλίου, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε on air τις δηλώσεις του, εστιάζοντας στη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου.

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» αναφέρθηκε στη ρήξη που φαίνεται να έχει προκύψει ανάμεσα στον Γρηγόρη Γκουντάρα και την Κατερίνα Καινούργιου, αλλά και στο γεγονός ότι, όπως ειπώθηκε, η παρουσιάστρια δεν απάντησε σε μήνυμά του για τη γέννηση της κόρης της.

Στο σχόλιό του, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε χαρακτηριστικά πως, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, η Κατερίνα Καινούργιου δεν επιθυμεί πλέον επαφή με τον Γρηγόρη Γκουντάρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει οριστική απόσταση ανάμεσά τους.

Παράλληλα, σημείωσε πως πίσω από κάθε τέτοια κατάσταση υπάρχει πάντα μία αιτία, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη μονόπλευρα.

Ο ίδιος σχολίασε επίσης, ότι δεν θεωρεί πειστική την εικόνα μιας σχέσης όπου ο ένας προσπαθεί να επικοινωνήσει, και ο άλλος δεν ανταποκρίνεται, αφήνοντας αιχμές για τη δημόσια εικόνα της υπόθεσης, ενώ τόνισε ότι η Κατερίνα Καινούργιου έχει κάθε δικαίωμα να επιλέγει τη σιωπή της.

Από την πλευρά του, ο Γρηγόρης Γκουντάρας είχε μιλήσει για τη λήξη της συνεργασίας και της σχέσης του με την παρουσιάστρια, εκφράζοντας τη στεναχώρια του για την απόσταση που δημιουργήθηκε, αλλά και τη χαρά του για τη γέννηση της κόρης της, την οποία είχε ευχηθεί μέσω μηνύματος, χωρίς να λάβει απάντηση.

Η υπόθεση συνεχίζει να συζητιέται έντονα στα τηλεοπτικά πηγαδάκια, με τις δηλώσεις να φέρνουν ξανά στο προσκήνιο μια παλιά τηλεοπτική συνεργασία που φαίνεται πως έχει πλέον κλείσει οριστικά.

