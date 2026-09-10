Για τη σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, μία ημέρα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του τραγουδιστή.

Ο παρουσιαστής σχολίασε αρχικά τον τρόπο με τον οποίο αρκετοί αναφέρονται στη σχέση τους με τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάνοντας λόγο για έναν «διαγωνισμό» σχετικά με το ποιος ήταν περισσότερο φίλος του.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως γνώρισε τον τραγουδιστή αρκετά χρόνια πριν, όταν συμμετείχε σε ταξιδιωτική εκπομπή του Star.

Οι δυο τους είχαν ταξιδέψει μαζί στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας και, όπως είπε, στη συνέχεια ανέπτυξαν στενή φιλία. Μάλιστα, έμεναν και οι δύο στη Βούλα και περνούσαν αρκετό χρόνο μαζί.

«Ήταν ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος»

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε με συγκίνηση για τον χαρακτήρα του τραγουδιστή, περιγράφοντάς τον ως έναν απλό και καλό άνθρωπο, που βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη και δεν ενδιαφερόταν για τη χλιδή.

Όπως ανέφερε, η μεγάλη του αδυναμία ήταν η μόδα, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «fashion icon», καθώς τολμούσε να φορά κομμάτια που ξεχώριζαν.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας πως δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες για ζητήματα που ήταν προσωπικά.

Παράλληλα, τόνισε πως η αγάπη του κόσμου προς τον τραγουδιστή ήταν ιδιαίτερα έντονη, υποστηρίζοντας πως κάθε δύσκολη στιγμή που αντιμετώπιζε, ενίσχυε ακόμη περισσότερο τη στήριξη του κοινού προς το πρόσωπό του.

Govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Το τελευταίο πάρτι γενεθλίων έξι μήνες πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του