Αυλαία με ανατροπές και γρίφους για το μέλλον έριξε «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1.

Ο παρουσιαστής, κάνοντας τον απολογισμό μιας τηλεοπτικής χρονιάς με θετικό πρόσημο, εξέπληξε το κοινό δηλώνοντας πως είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που ολοκληρώνεται η σεζόν και δεν γνωρίζει αν θα συνεχίσει στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Παράλληλα με τις ευχαριστίες του προς το κανάλι και τους τηλεθεατές, ο Γιώργος Λιάγκας αποχαιρέτησε on air τη Δέσποινα Καμπούρη, τον Πάνο Κατσαρίδη και τη Γιώτα Κηπουρού, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με την εκπομπή.

«Οι δύο ώρες που δε θέλω ποτέ να ζω στη ζωή μου είναι η έναρξη και η λήξη της τηλεοπτικής χρονιάς. Δεν είναι καλό γιατί… Πρέπει να πω κάποια λόγια γιατί δε γίνεται διαφορετικά. Ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος, αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Θα το ζήσουμε όλοι είτε ως θεατές, είτε ως συμμετέχοντες… Θα αλλάξει πολύ η ελληνική τηλεόραση και κάποιοι άνθρωποι που είχατε συνηθίσει δεν θα είναι σε αυτή. Για εμάς ήταν μια χρονιά με θετικό πρόσημο. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά, αυτή η εκπομπή έδωσε τη μάχη της. Δεν ήταν πρώτη αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν. Στις infotainment εκπομπές, το Πρωινό έκοψε πρώτο το νήμα» ανέφερε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δε μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου… Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως με κάποιους ανθρώπους χωρίζουν τηλεοπτικά οι δρόμοι μας και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική μνεία» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας, αποχαιρετώντας τον Πάνο Κατσαρίδη, τη Γιώτα Κηπουρού και τη Δέσποινα Καμπούρη.

Τέλος, ο παρουσιαστής είπε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην ιδιοκτησία του σταθμού και σε όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες του.

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