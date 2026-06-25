Ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή του, έκανε μια έντονη τοποθέτηση και ξέσπασε για όσα έχουν ειπωθεί εναντίον του το τελευταίο διάστημα.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του YouTuber, Fipster, ο οποίος τον αποκάλεσε «ανήθικο».

Ο παρουσιαστής απάντησε ότι έχει γίνει παρεξήγηση στα λόγια του και ότι δεν είναι εναντίον του YouTube ή των δημιουργών του διαδικτύου, αλλά εναντίον, όπως είπε, της «προχειρότητας» και της «φτήνιας» σε οποιοδήποτε μέσο, είτε τηλεόραση είτε ίντερνετ.

Ο Λιάγκας τόνισε ότι, η τηλεόραση αντιμετωπίζει δυσκολίες και οικονομική πίεση, ενώ υποστήριξε πως πολλοί έχουν διαστρεβλώσει τις δηλώσεις του.

Είπε επίσης, ότι δεν κατηγόρησε συγκεκριμένα τον Fipster, αλλά γενικά μια νοοτροπία που θεωρεί προβληματική.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε: «Θέλω να πω κάτι. Ποτέ δεν είπα ότι είμαι εναντίον του YouTube, των podcast, των vidcast και τα λοιπά. Ποτέ. Είπα είμαι εναντίον της προχειράντζας. Δεν πολεμάω ούτε τους influencer, ούτε τους YouTubers, εννοείται δεν τους πολεμάω, ούτε έχω καμία κόντρα. Πολεμάω τη φτήνια. Η φτήνια μπορεί να υπάρχει και στην τηλεόραση, και αυτό το πολεμάω. Όπου υπάρχει φτήνια και ο κόσμος χάνει τη δουλειά του, το πολεμάω.

Και ποτέ δεν είπα ότι ο Fipster έδιωξε κόσμο από την εκπομπή, ποτέ. Είπα η νοοτροπία. Βλέπετε ότι μειώνεται η τηλεόραση; Ηλίθιοι είμαστε; Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω γύρω; Κόβονται εκπομπές και δεν αντικαθίστανται. Μειώνεται η τηλεόραση λοιπόν. Δεν είπα ότι ο Fipster μείωσε την τηλεόραση. Είπα ότι από τη στιγμή που πάει εκεί η διαφήμιση, μοιραία το κόστος της τηλεόρασης μικραίνει.

Βγήκε τώρα ο Fipster να με πει ανήθικο. Να σέβονται άλλους ανθρώπους, που έχουν διαγράψει μια καριέρα πολλαπλάσια της δικής τους. Πρέπει να κάτσει να δει γιατί αυτόν που λέει ανήθικο έχει κάνει 30 χρόνια καριέρας και κάνει ακόμα; Είναι δυνατόν ένας ανήθικος άνθρωπος να είναι επί 30 χρόνια σταθερά η επιλογή του κόσμου;

Μήπως ο κόσμος έχει δει κάτι σε αυτόν; Το να πουλάμε μαγκιά και νεωτερισμό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σεβόμαστε ανθρώπους που έχουν καταγράψει τη δική τους πορεία και επιτυχία. Αυτό θα έλεγα και στα παιδιά μου και αντιμετωπίζω τον Fipster ως παιδί μου. Η ευγένεια είναι η κορωνίδα του ήθους. Επειδή, βγήκε και με είπε ανήθικο» είπε ο παρουσιαστής.

Govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας: Το αινιγματικό μήνυμα στα social media – «Ύψιστο αγαθό η ελευθερία»