Ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε για πρώτη φορά σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση μέσα από την εκπομπή του, με αφορμή την καταγγελία που παρουσιάστηκε στον αέρα, σχετικά με μια 13χρονη, μετά από sleep over.

Ο παρουσιαστής μίλησε ανοιχτά για ένα περιστατικό που, όπως είπε, είχε ζήσει ο ίδιος στην εφηβεία του.

Όπως αποκάλυψε, όταν ήταν περίπου 16-17 χρονών και πήγαινε ακόμη Λύκειο, έκανε ιδιαίτερα μαθήματα σε Φυσική και Μαθηματικά με έναν καθηγητή, ο οποίος κάποια στιγμή εκτός σχολικού πλαισίου, προσπάθησε να τον προσεγγίσει με τρόπο που τον έκανε να νιώσει έντονη δυσφορία.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο καθηγητής τού άγγιξε το πόδι και επιχείρησε να ανεβάσει το χέρι του πιο ψηλά, κάτι που ο ίδιος σταμάτησε αμέσως.

Όπως είπε, αντέδρασε επιτόπου, απομάκρυνε τον καθηγητή και στη συνέχεια ενημέρωσε τον πατέρα του, ζητώντας να μην ξαναέρθει στο σπίτι για ιδιαίτερα μαθήματα. Ο παρουσιαστής σημείωσε πως στην αρχή ο πατέρας του δεν τον πίστεψε, θεωρώντας ότι ίσως υπήρχε παρεξήγηση, ωστόσο ο ίδιος, επέμεινε και τελικά η συνεργασία με τον συγκεκριμένο καθηγητή διακόπηκε οριστικά.

Ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε ότι δεν έφτασε σε ακραίες αντιδράσεις, αλλά έδωσε ο ίδιος τέλος στην κατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τον έδιωξε κακήν κακώς.

Πρόσθεσε επίσης, πως το περιστατικό αυτό συνέβη όταν ήταν ακόμη μαθητής και αποτελεί εμπειρία που δεν είχε μοιραστεί ποτέ δημόσια μέχρι σήμερα, εντάσσοντάς το στη συζήτηση για την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων και την έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών.

