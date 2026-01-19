Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1 συνάντησε την Βίκυ Σταυροπούλου. Η ηθοποιός εμφανίστηκε, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερα ευδιάθετη και μίλησε για το J2US και την κόρη της, Δανάη Μπάρκα.

«Ξεκινάμε πρώτα ο Θεός, οπότε καταλαβαίνεις. Θα παρτάρουμε κάθε Σάββατο. Πάντα μου λείπει κάτι που περνάω ωραία ρε παιδάκι μου. Και εκε, ξέρεις, περνάμε πολύ όμορφα. Νομίζω ότι η επιτροπή θα είναι ίδια» είπε αρχικά η Βίκυ Σταυροπούλου.

Όταν ρωτήθηκε για τη Δανάη Μπάρκα, απάντησε: «Μια χαρά είναι, δεν την βλέπεις; Κάνει ζωάρα. Να μη ρωτήσεις για παντρειές».

«Ομόρφυνε η Σταυροπούλου. Νομίζω και έχει αδυνατίσει πολύ και μάλλον είναι ερωτευμένη. Εγώ έχω να τη δω πολλά χρόνια τόσο όμορφη. Μου αρέσει κι αυτό το μαλλί. Κάτι καλό της συμβαίνει στη ζωή της», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση, η Βίκυ Σταυροπούλου διασκέδασε με τον Αλέξη Γεωργούλη. Μάλιστα, ο ηθοποιός και πρώην Ευρωβουλευτής ανέβασε στο Tik Tok ένα βίντεο που έγινε viral.

govastiletto.gr – Βίκυ Σταυροπούλου – Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: Η πρώτη αντίδραση μετά τα δημοσιεύματα περί γάμου της Δανάης Μπάρκα