Λίγες μόνο ημέρες πριν από το φινάλε της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στον αέρα της εκπομπής στο τέλος του «Πρωινού», κάνοντας μια δήλωση που τράβηξε την προσοχή.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως η εκπομπή ολοκληρώνει τον κύκλο της την Παρασκευή 3 Ιουλίου, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί πως έρχονται νέες εξελίξεις στα επαγγελματικά του.

«Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι η… παραπροτελευταία μέρα στη δουλειά», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έμειναν ακόμη δύο μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του “Πρωινού” στον ΑΝΤ1. Πάμε γι’ άλλα».

Η φράση του παρουσιαστή προκάλεσε ερωτήματα για το τι θα ακολουθήσει μετά το τέλος της εκπομπής, χωρίς όμως ο ίδιος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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