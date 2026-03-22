Γιώργος Λιάγκας: Η νέα επιχειρηματική επένδυση του παρουσιαστή – Αγόρασε πολυτελές ακίνητο στην Τήνο

Ο Γιώργος Λιάγκας ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σχέση του με την Τήνο, αφού προχώρησε στην αγορά νέας βίλας στο νησί, επενδύοντας σε ένα ακίνητο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Πρόκειται για μια κατοικία που συνδυάζει ιδιωτικότητα, θέα και μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης.
Το ακίνητο βρίσκεται σε προνομιακό σημείο, κοντά στη θάλασσα και με ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο. Αν και παρέμενε κλειστό για αρκετά χρόνια, ο παρουσιαστής φαίνεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε ανακαίνιση, ώστε να το μετατρέψει σε ένα σύγχρονο και πλήρως λειτουργικό εξοχικό.
Η βίλα εκτείνεται σε πολλαπλά επίπεδα και διαθέτει:
- Υπόγειο με τέσσερα αυτόνομα δωμάτια, που μπορούν να αξιοποιηθούν ως ξενώνες ή βοηθητικοί χώροι
- Μεγάλους εσωτερικούς χώρους με άνετη διαρρύθμιση
- Εσωτερική σκάλα που συνδέει τα επίπεδα του σπιτιού
- Χώρους καθιστικού και τραπεζαρίας ιδανικούς για φιλοξενία
- Εξωτερικά σημεία με πανοραμική θέα
Η συνολική εικόνα του ακινήτου δείχνει ότι, μετά την ανακαίνιση, θα αποτελέσει μια υψηλών προδιαγραφών εξοχική κατοικία. Η Τήνος αποτελεί, εδώ και χρόνια, αγαπημένο προορισμό για τον Γιώργο Λιάγκα, αφού διατηρεί ήδη εξοχική κατοικία στο νησί. Η νέα αγορά επιβεβαιώνει ότι θέλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία του εκεί, επιλέγοντας ένα μέρος που προσφέρει ηρεμία και ποιότητα ζωής.
