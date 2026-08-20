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Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά επέστρεψαν στην Ελλάδα, μετά τις ειδυλλιακές και πολυτελείς διακοπές τους στις εξωτικές Σεϋχέλλες.
Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του στα ελληνικά νησιά, συνάντησε τη στενή του φίλη, Νατάσα Θεοδωρίδου, με την οποία διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις.
Ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια αυθόρμητη, καλοκαιρινή φωτογραφία με τη δημοφιλή ερμηνεύτρια δίπλα στη θάλασσα, γράφοντας στη λεζάντα: «Οι συναντήσεις οι καλοκαιρινές οι θαλασσινές, οι καλύτερες! Με την καλύτερη».
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