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Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά επέστρεψαν στην Ελλάδα, μετά τις ειδυλλιακές και πολυτελείς διακοπές τους στις εξωτικές Σεϋχέλλες.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του στα ελληνικά νησιά, συνάντησε τη στενή του φίλη, Νατάσα Θεοδωρίδου, με την οποία διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις.

Ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια αυθόρμητη, καλοκαιρινή φωτογραφία με τη δημοφιλή ερμηνεύτρια δίπλα στη θάλασσα, γράφοντας στη λεζάντα: «Οι συναντήσεις οι καλοκαιρινές οι θαλασσινές, οι καλύτερες! Με την καλύτερη».

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

Η φιλία και η χημεία τους είχε αποτυπωθεί με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο στην οθόνη, όταν ο Γιώργος Λιάγκας δέχθηκε να πρωταγωνιστήσει στο βίντεο κλιπ της Νατάσας Θεοδωρίδου για το τραγούδι «Ο Χάρτης», σε μουσική Φοίβου και σκηνοθεσία Άλεξ Κωνσταντινίδη.

Στο συγκεκριμένο music video, ο παρουσιαστής υποδύθηκε ένα ρόλο-έκπληξη, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να τον «πολιορκεί» χιουμοριστικά, χαρίζοντας στους θαυμαστές τους ένα πολύ ευχάριστο και ανάλαφρο αποτέλεσμα που έγινε αμέσως viral.

 

govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας & Μαρία Αντωνά αγκαλιά στο αιγαιοπελαγίτικο ηλιοβασίλεμα

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