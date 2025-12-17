Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους τηλεθεατές του «Πρωινού» την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, όταν ο Γιώργος Λιάγκας αποφάσισε να κάνει μια απρόσμενη κίνηση. Ο παρουσιαστής κάλεσε ζωντανά στον αέρα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, θέλοντας να του στείλει τις πιο θερμές του ευχές για τα γενέθλιά του, σε μια στιγμή που ανέτρεψε τη ροή της εκπομπής.

«Επειδή όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει η παραφηλολογία ότι σφαζόμαστε», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας λίγο πριν τον καλέσει και ξεκινήσουν τη βιντεοκλήση.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το σήκωσε από το στούντιο της ραδιοφωνικής εκπομπής του και ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του τού τραγούδησαν το Χρόνια Πολλά. «Σας ευχαριστώ πολύ, δεν φανταζόμουν ότι μετά από ένα τέτοιο τραπέζι, θα έφτανε σε αυτό το σημείο η σχέση μας», απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με αφορμή τη βραδινή έξοδο που είχαν πρόσφατα και πρόσθεσε: «Χαίρομαι που μεγαλώνω. Κάνω τον σταυρό μου που έφτασα στα 52, ακούω ανθρώπους που λένε ότι απεχθάνονται τα γενέθλιά τους, αλλά εγώ το απολαμβάνω».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η βίντεοκληση, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέφερε στον Γιώργο Λιάγκα με χιούμορ: «Σε είδα στο πάρκινγκ του ΑΝΤ1 και δεν με χαιρέτησες, ήσουν λίγο μουτρωμένος. Κάποιος σε στενοχωρεί εκεί πέρα», με τον παρουσιαστή να του απαντά ότι δεν τον είδε και πως προτιμά να είναι τσακωμένοι.

