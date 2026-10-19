Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας στον Λάκη Λαζόπουλο, με αφορμή τις τοποθετήσεις του ηθοποιού για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά στην εκπομπή «MEGA Non Stop».

Ο παρουσιαστής εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με τις πολιτικές απόψεις του Λάκη Λαζόπουλου, ενώ στη συνέχεια άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο εκείνος επιλέγει να προβάλλει και να σχολιάζει αποσπάσματα από τη δική του τηλεοπτική εκπομπή.

«Λοιπόν, αγαπημένε μου Λάκη. Τι να σχολιάσω τώρα εγώ; Κανονικά εμείς πρέπει να γίνουμε τώρα εκπομπή κωμική και να σχολιάσουμε τα δικά σου, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια, εξήγησε τη διαφωνία του: «Για μένα η δήλωσή σου ότι είναι ακροδεξιός ο Μητσοτάκης και κεντρώος ο Σαμαράς, κατ’ αρχάς προσβάλλει τον Σαμαρά. Δηλαδή σήμερα ο Σαμαράς θα έπρεπε να είναι έξαλλος διότι είπες ότι ο Μητσοτάκης είναι ακροδεξιός και ο Σαμαράς είναι κεντρώος και ξέρει να μαζέψει τα πράγματα».

Κάνοντας αναφορά στις θέσεις του Αντώνη Σαμαρά για την Τουρκία και τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο παρουσιαστής απευθύνθηκε εκ νέου στον ηθοποιό, λέγοντας: «Πώς ξαφνικά τώρα θεωρείς ότι ο Μητσοτάκης είναι ακροδεξιός και ο Σαμαράς, που είναι κεντρώος, που έχει πει εναντίον του γάμου των ομόφυλων, είναι η καταλληλότερη λύση για τη Νέα Δημοκρατία;».

«Δηλαδή, πραγματικά απορώ πώς ο Λαζόπουλος πήρε αυτή τη θέση. Εγώ πάντως γέλασα γιατί το ζητούμενο στην κωμωδία είναι το γέλιο», πρόσθεσε, θυμίζοντας παράλληλα την κριτική που ασκούσε ο Λάκης Λαζόπουλος στον Αντώνη Σαμαρά την περίοδο 2012-2015.

Η συζήτηση, ωστόσο, πήρε πιο προσωπική τροπή όταν έγινε αναφορά στο ενδεχόμενο τα σχόλιά του να προβληθούν στην εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου. Τότε, ο Γιώργος Λιάγκας υποστήριξε ότι το ζήτημα για τον ίδιο αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται η άποψή του.

«Αλλά στην Ελλάδα έχουν όλοι δικαίωμα να έχουν γνώμη εκτός από μένα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο Λαζόπουλος έχει δικαίωμα να έχει γνώμη. Εμείς να μην την κρίνουμε τη γνώμη», είπε χαρακτηριστικά.

«Το πρόβλημα είναι ότι ο Λαζόπουλος δεν κρίνει τη γνώμη μου. Κόβει και ράβει και κρίνει κάτι άλλο που αυτός θεωρεί ότι είναι η γνώμη μου. Κατάλαβες;», συνέχισε ο παρουσιαστής.

Για να εξηγήσει τι εννοεί, αναφέρθηκε σε προηγούμενη συνέντευξή του με τον Άδωνι Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι η ένταση που υπήρξε μεταξύ τους δεν αποτυπώθηκε στο απόσπασμα που σχολιάστηκε.

«Δηλαδή, την προηγούμενη βδομάδα έκανε την εξής αλητεία ο Λαζόπουλος. Εγώ έβγαλα τον Γεωργιάδη στην πρώτη εκπομπή και σφάχτηκα. Ο Γεωργιάδης μάλιστα πήρε τους συνεργάτες του μετά και λέει: “Έγινε χαμός κλπ. Δεν ξαναβγαίνω στην εκπομπή σας επειδή ο Λιάγκας μου μίλησε απρεπώς”. Σφάχτηκα δημοσιογραφικά. Τσακωθήκαμε στον αέρα. Μου είπε Πουαρό, του είπα “Ντροπή σας όταν κάνετε αυτά που κάνετε”», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, παρά τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση, παρουσιάστηκε άλλο κομμάτι της συζήτησης και σχολιάστηκε πως «εγώ πάλι γλείφω τον Γεωργιάδη», επιμένοντας ότι η κριτική θα πρέπει να βασίζεται σε όσα πραγματικά έχουν ειπωθεί και συμβεί.

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Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τον Λάκη Λαζόπουλο έχει παρελθόν, με τις αιχμηρές αναφορές και τις δημόσιες απαντήσεις τους να τροφοδοτούν επανειλημμένα τη συζήτηση γύρω από τα όρια της σάτιρας και της προσωπικής κριτικής.

Χαρακτηριστική ήταν η απόφαση του παρουσιαστή να στείλει εξώδικο στον ηθοποιό το 2025, εξηγώντας μέσα από το «Πρωινό» ότι στόχος του ήταν να σταματήσουν όσα ο ίδιος χαρακτήριζε αναλήθειες και ψέματα σε βάρος του. Από την πλευρά του, ο Λάκης Λαζόπουλος είχε παρουσιάσει το εξώδικο στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», δίνοντας τη δική του αιχμηρή απάντηση και υποστηρίζοντας το δικαίωμά του να σχολιάζει όσα προβάλλονται στην τηλεόραση.

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