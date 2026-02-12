Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε τον Α’ Ημιτελικό της Eurovision που προβλήθηκε χθες, Τετάρτη 11/2, μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ. Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, αφού όπως δήλωσε, έχει πολλές ενστάσεις, καθώς έχει πολύ υψηλά αισθητικά στάνταρ στην τηλεόραση.

Χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε: «Έχω πάρα πολλές ενστάσεις για τη χθεσινή βραδιά, αλλά φέτος δεν θα γκρινιάξω, γιατί θα νομίζουν… Η βραδιά δεν μου άρεσε χθες. Έχω πολύ υψηλά αισθητικά στάνταρ στην τηλεόραση και γι’ αυτό ακριβώς πολεμάω, χωρίς να πολεμάω τα παιδιά. Θα ήθελα η ΕΡΤ, που έχει τα λεφτά όλων μας, να κάνει κάτι πιο λαμπερό.

Εγώ δεν προκαταβάλω, λέω τη γνώμη μου και κρίνομαι γι’ αυτή. Μη κάνουμε πάλι εθνικό ζήτημα τη γνώμη του Λιάγκα. Ας ασχοληθεί και η ΕΡΤ με το τι παρουσιάζει. Πέρυσι η ΕΡΤ ασχολιόταν και ήταν ντροπή αυτό που έκανε, με το ποια είναι η γνώμη του Λιάγκα. Δεν νομίζω να πληρώνει ο ελληνικός λαός την ΕΡΤ για να σχολιάζουν οι παρουσιαστές της τη γνώμη του Λιάγκα. Το ότι πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο φορολογούμενος, την ΕΡΤ για να βγαίνουν οι παρουσιαστές της ΕΡΤ να σχολιάζουν τη γνώμη ενός παρουσιαστή».

govastiletto.gr – Παντρεύεται φέτος η Φαίη Σκορδά – Ενήμερος ο Γιώργος Λιάγκας για το γάμο της