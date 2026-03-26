Μια αμήχανη στιγμή on camera επεφύλασσε η χθεσινή εθνική επέτειος για τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπερδεύτηκε κατά τη διάρκεια του μηνύματός του και ζήτησε να σταματήσει η λήψη για να το επαναλάβει. Το ερώτημά του «να το πω από την αρχή; Να το διακόψουμε» αιφνιδίασε τους παρευρισκόμενους, καθώς η μετάδοση ήταν σε απευθείας σύνδεση.»

Ο αιχμηρός σχολιασμός στο Πρωινό από τον Γιώργο Λιάγκα

Το πρωί της Πέμπτης (26/3), ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του στο Πρωινό σχολίασαν το περιστατικό, με τον παρουσιαστή και δημοσιογράφο να εκφράζει την ενόχλησή του για όλο αυτό που συνέβη.

«Εγώ στεναχωριέμαι με αυτή την εικόνα», ανέφερε αρχικά ο Τάσος Τεργιάκης, με τον Γιώργο Λιάγκα να παίρνει στη συνέχεια τον λόγο και να αναφέρει: «Εγώ δεν στεναχωριέμαι. Ξέρεις τι αγοράζεις. Ο Μητσοτάκης θα μπορούσε να βάλει έναν άλλον από την κεντροαριστερά. Ο Τασούλας δεν έχει ένα εκτόπισμα, ένα φως, μια λάμψη, που να ανταποκρίνεται στην εικόνα του προέδρου της δημοκρατίας. Εχτές ένιωσες μια λύπη».

Η Δέσποινα Καμπούρη διαφώνησε μαζί του, λέγοντας πως δεν θα τον καταδικάσει για μια κακή στιγμή: «Εγώ δεν νιώθω καμία λύπη. Δεν θα τον κρίνω και δεν θα τον καταδικάσω. Δεν θα τον καταδικάσουμε για αυτό. Δεν ήξερε ότι ήταν σε ζωντανή σύνδεση».

