Το τελευταίο 24ωρο, η απόφαση της οικογένειας του Γιώργου Παπαδάκη να προχωρήσει σε αποτέφρωση έχει γίνει θέμα συζήτησης. Μετά την ανακοίνωση που εξέδωσαν το απόγευμα της Δευτέρας 5/1, ξεκίνησε στο διαδίκτυο να επικρατεί χάος και όλοι να αναρωτιούνται γιατί να αποτεφρωθεί. Μάλιστα, κάποιοι στράφηκαν εναντίον της οικογένειας, μη γνωρίζοντας ότι αυτό είναι απόφαση του ίδιου του Γιώργου Παπαδάκη.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης 6/1 ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό» για τα όσα γράφονται στο διαδίκτυο, ενώ αποκάλυψε ότι ο ίδιος ο Γιώργος Παπαδάκης σε μια συζήτηση που έκαναν κάποια στιγμή μεταξύ σοβαρού κι αστείου του αποκάλυψε αυτή την επιθυμία του, μια επιθυμία που η οικογένειά του αποφάσισε να πραγματοποιήσει.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Αυτή είναι η κοινωνία μας, μια κοινωνία ηλιθίων και αλητών. Μη μου ξαναμιλήσετε για social media ειλικρινά. Η αλητεία, ο βόθρος και η δυσοσμία σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που υποτίθεται ήρθε για να βελτιώσει τα πράγματα, να αλλάξει την κοινωνία σε εμάς τους παλαιότερους που την είχαμε κάνει χάλια, ήρθαν οι νέοι με τα social media να την αλλάξουν και είδαμε τον πάτο της κοινωνίας».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε τι είχε ειπωθεί σε μια συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Παπαδάκη: «Η οικογένεια του Γιώργου, το είχε συζητήσει μαζί και θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή σε ένα τραπέζι – προφανώς μπορεί όλοι να έχουμε κάνει την κουβέντα αυτή, μεταξύ σοβαρού και αστείου, χωρίς να γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή θα μας συμβεί – έχω κάνει με τον Γιώργο μια τέτοια κουβέντα, πλάκας, αστείας κουβέντας, αν θα θέλαμε να μας θάψουνε ή να μας κάψουνε, να πάμε σε αποτέφρωση. Μεταξύ σοβαρού και αστείου είχε πει ο Γιώργος τότε “σιγά μη με φάνε τα σκουλήκια. Εγώ θέλω να με αποτεφρώσουν” και εγώ το ίδιο του είχα πει τότε».

«Μου λείπει πολύ. Σήμερα πέρασαν από το καμαρίνι του κι άλλοι συνεργάτες που έχουν σταθεί στο πλευρό του. Ένας από αυτούς είναι και ο Αντώνης που έχει μια φοβερή ιστορία. Ο Γιώργος είχε ένα αδερφό, τον Μάρκο, ο οποίος είχε ένα γιο, τον Αντώνη. Ο Μάρκος πέθανε 49 χρονών μόνο, καλή ώρα όπως ο Γιώργος, και μάλιστα η τραγική σύμπτωση είναι ότι τότε τον Μάρκο τον πήγαν στο ίδιο νοσοκομείο, στο Λαϊκό. Ο Μάρκος, λοιπόν, πέθανε και ο Αντώνης έμεινε ορφανός και σαν μπαμπάς του όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο Γιώργος. Χθες το απόγευμα ήρθε στο γραφείο του μπαμπά-θείου του να αφήσει ένα τριαντάφυλλο και ζήτησε από τους συναδέλφους να βγουν από το γραφείο και να κάτσει μόνος του λίγο. Πραγματικά δεν μπορώ να το χωνέψω, το θεωρώ άδικο»

