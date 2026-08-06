Τις καλοκαιρινές τους διακοπές συνεχίζουν ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά στο Αιγαίο. Μάλιστα τόσο ο παρουσιαστής όσο και η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράζονται στο Instagram στιγμιότυπα από τις αποδράσεις τους.

Πριν λίγες ώρες η Μαρία Αντωνά ανήρτησε μερικές φωτογραφίες με φόντο το ηλιοβασίλεμα στο Αιγαίο και τον Γιώργο Λιάγκα στην αγκαλιά της.

Εκείνος κοιτάζει τον φακό χαμογελαστός, ενώ η ραδιοφωνική παραγωγός βρίσκεται πίσω του, ακουμπώντας τα χέρια της στους ώμους του.

Η κοινή τους φωτογραφία αποτυπώνει τη χαλαρή και όμορφη διάθεση της βραδιάς. Πίσω τους δεσπόζει μία φωτισμένη πισίνα, ενώ στον ορίζοντα διακρίνεται ένα επιβατηγό πλοίο να ταξιδεύει στα νερά του Αιγαίου, την ώρα που ο ουρανός έχει γεμίσει με πορτοκαλί και γαλάζιες αποχρώσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIA ANTONA (@maria_antwna)

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