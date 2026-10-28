Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Απόδραση στη Θεσσαλονίκη μετά τον σάλο με τη Ζήνα Κουτσελίνη

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά ταξίδεψαν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, με τον παρουσιαστή να βρίσκεται στο πλευρό της συντρόφου του σε μια περίοδο που εκείνη βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά επέλεξαν να αφήσουν για λίγο πίσω τους την ένταση των τελευταίων ημερών και να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις της ραδιοφωνικής παραγωγού και παρουσιάστριας, αλλά και την επιθυμία της να συναντήσει αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειάς της.

Το μεσημέρι της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, μετά το τέλος της πρωινής εκπομπής στον ΑΝΤ1, το ζευγάρι ταξίδεψε μαζί για τη συμπρωτεύουσα, αξιοποιώντας την αργία της 28ης Οκτωβρίου για μια σύντομη ανάσα ξεκούρασης.

Μετά την ένταση που προηγήθηκε, το προγραμματισμένο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για το ζευγάρι, έμοιαζε με όαση και σαν μια πολύ καλή ευκαιρία για να αλλάξουν παραστάσεις. Η Μαρία Αντωνά είχε τις δικές της επαγγελματικές υποχρεώσεις στη γενέτειρά της, ενώ παράλληλα και την ευκαιρία να συναντήσει πρόσωπα της οικογένειάς της.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας βρέθηκε μαζί της, δίνοντάς της την ευκαιρία να συνδυάσει τις υποχρεώσεις της με λίγες ώρες μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Οι δυο τους εκμεταλλεύτηκαν την αργία της 28ης Οκτωβρίου για μια σύντομη ερωτική απόδραση, με σκοπό να χαλαρώσουν και να απολαύσουν λίγο χρόνο μαζί.

govastiletto.gr – «Χτύπα τον γάιδαρο, άσε το σαμάρι απ’ έξω»: Ο Λιάγκας ξεμπροστιάζει την Κουτσελίνη για το σχόλιο στην Αντωνά