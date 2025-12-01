Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά έκαναν ένα σύντομο διάλειμμα από την καθημερινότητά τους, επιλέγοντας το Λονδίνο για μερικές ημέρες χαλάρωσης. Το ζευγάρι επέλεξε μια γνώριμη πόλη, στην οποία επιστρέφει συχνά με ευχαρίστηση, προκειμένου να ανανεωθεί και να γεμίσει τις μπαταρίες του.

Οι βόλτες στους δρόμους του Λονδίνου τούς χάρισαν μια αίσθηση ελευθερίας που δύσκολα απολαμβάνουν στην Ελλάδα, όπου τα βλέμματα είναι συχνά στραμμένα πάνω τους.

Μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media, τόσο ο Γιώργος Λιάγκας όσο και η Μαρία Αντωνά μοιράστηκαν στιγμιότυπα από το ταξίδι. Οι εικόνες αποτύπωσαν τη χαλάρωση, τη ζεστασιά και τις ήρεμες προσωπικές στιγμές που πέρασαν μαζί σε αυτό το σύντομο, αλλά ουσιαστικό διάλειμμα.

