Στο Ντουμπάι πέρασαν τις φετινές χριστουγεννιάτικες διακοπές ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, επιλέγοντας έναν προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια και εντυπωσιακές εικόνες.

Το ζευγάρι ταξίδεψε εκτός Ελλάδας για λίγες ημέρες χαλάρωσης, μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Παρότι και οι δύο ήταν ενεργοί στα social media, φρόντισαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να δημοσιεύσουν κοινά στιγμιότυπα από το ταξίδι τους. Ωστόσο, δεν έκρυψαν τις εμπειρίες που έζησαν ξεχωριστά.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την κορυφή του Μπουρτζ Χαλίφα, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, περιγράφοντας με ενθουσιασμό τη θέα. «Βρισκόμαστε σχεδόν στην κορυφή του Μπουρτζ Χαλίφα. Η κορυφή είναι στα 830 μέτρα και εμείς είμαστε περίπου στα 800», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις καιρικές συνθήκες, με σύννεφα και σκόνη από την έρημο, ο παρουσιαστής τόνισε ότι η εμπειρία ήταν μοναδική. Όπως είπε, το ύψος και η πανοραμική εικόνα της πόλης είναι πραγματικά καθηλωτικά και «σου κόβουν την ανάσα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

