Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά ένα χρόνο μετά, από τότε που ξεκίνησαν να είναι μαζί, δεν κρύβουν πλέον τον έρωτά τους, ενώ όσο περνάει ο καιρός μοιράζονται όλο και περισσότερο λεπτομέρειες για την προσωπική ζωή τους, πράγμα που δείχνει ότι η σχέση τους παίρνει πιο σοβαρή τροπή.

Φέτος το καλοκαίρι, μάλιστα, πραγματοποίησαν διάφορες κοινές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του tour τους στα ελληνικά νησιά, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα και περπάτησαν για πρώτη φορά δίπλα – δίπλα μπροστά στις κάμερες.

Πάντως, ένα είναι σίγουρο, ότι μοιράζονται και οι δύο μια αγάπη για τα ταξίδια, ενώ δεν χάνουν ευκαιρία να επισκέπτονται το αγαπημένο νησί του παρουσιαστή, την Τήνο, στην οποία ο ίδιος διατηρεί εξοχικό. Έτσι, όπως αποκάλυψαν χθες, Παρασκευή 24/10, το ζευγάρι αποφάσισε να αποδράσει για λίγο από το χειμερινό τοπίο της Αθήνας και να ταξιδέψει στο νησί, παρόλο που είναι Οκτώβριος, έτσι ώστε να απολαύσουν λίγες στιγμές ησυχίας και χαλάρωσης.

Ο Γιώργος Λιάγκας έγραψε στην ανάρτησή του: «Το φθινοπωρινά είναι τα καλύτερα!», ενώ η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε το ηλιοβασίλεμα από το λιμάνι του νησιού, προδίδοντας ότι ταξίδεψαν μαζί στο κυκλαδίτικο νησί.

Δείτε φωτογραφίες:

