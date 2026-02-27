Η σχέση του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντωνά πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, με τους δυο τους να είναι πια ακομπλεξάριστοι όσον αφορά τις δημόσιες εμφανίσεις τους. Πέρα από τις εξόδους τους, η παρουσιάστρια και ο ραδιοφωνική παραγωγός έχουν υιοθετήσει έναν κοινό τρόπο ζωής, επενδύοντας στην ευεξία και τις κοινές προπονήσεις.

Μάλιστα, το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) οι δυο τους πήγαν για γυμναστική και ανέβασαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram στιγμιότυπα μέσα από το γυμναστήριο. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέβασε μια φωτογραφία όπου ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στο personal trainer του, Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη, ενώ σημείωσε: «Γυμναστικούλα».

Από την άλλη, η Μαρία Αντωνά ανέβασε μια φωτογραφία και ένα βίντεο όπου τη βλέπουμε να ποζάρει ξαπλωμένη στον χώρο του γυμναστήριου, φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο αθλητικό σύνολο.

Πότε γνωρίστηκαν για πρώτη φορά

Η Μαρία Αντωνά βρέθηκε από λίγες ημέρες στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, Στην αγκαλιά του Φάνη και αποκάλυψε ότι η πρώτη τους γνωριμία έγινε για πρώτη φορά πριν από 8 χρόνια, όταν ο παρουσιαστής παρουσίαζε την εκπομπή Late Night στον ΑΝΤ1. Η ίδια είχε κάνει δοκιμαστικό για την εκπομπή, όμως τελικά αυτή που επιλέχτηκε ήταν η Νικολέττα Ράλλη.

«Είχαμε γνωριστεί πριν από πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ήταν πριν από μια οκταετία. Είχα κάνει ένα δοκιμαστικό για την εκπομπή που παρουσίαζε τότε στον ΑΝΤ1. Ήμουν από τα πρόσωπα που μου είχε τηλεφωνήσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, πίστευε ότι θα ταίριαζα πολύ στο concept της εκπομπής, οπότε η πρώτη μας γνωριμία είχε γίνει τότε. Τότε δεν είχα πάρει τη θέση, είχε επιλεχτεί η Νικολέττα Ράλλη», είπε η Μαρία Αντωνά.

