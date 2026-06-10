Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά έκαναν άλλη μία δημόσια εμφάνιση μαζί, δίνοντας το «παρών» στα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου. Ανάμεσα σε πολλά γνωστά ονόματα της εγχώριας showbiz, το ζευγάρι ξεχώρισε.

Οι δυο τους κάθισαν σε ένα τραπέζι δίπλα στο κύμα, αδιαφορώντας για τα βλέμματα των γύρω τους. Ευδιάθετοι και χαλαροί, φωτογραφήθηκαν με τον ιδιοκτήτη και τη σύζυγό του, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αποδεικνύοντας παράλληλα πως οι όποιες παλαιότερες τηλεοπτικές διαφορές ανάμεσα στον παρουσιαστή και την Κωνσταντίνα ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

Οι δυο τους δεν έκρυψαν την καλή διάθεση και τη χημεία που τους συνδέει, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως διανύουν μια όμορφη περίοδο στην προσωπική τους ζωή.

Παρότι αποφεύγουν γενικά την υπερβολική έκθεση της σχέσης τους στα media, το τελευταίο διάστημα δείχνουν πιο άνετοι απέναντι στη δημοσιότητα, ειδικά μέσα από επιλεγμένες κοινές εμφανίσεις και στιγμιότυπα στα social media. Η Μαρία Αντωνά είχε μάλιστα πρόσφατα δημοσιεύσει κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ και ο παρουσιαστής είχε ανεβάσει βίντεο από πάρτι γενεθλίων, όπου η σύντροφός του εμφανιζόταν ιδιαίτερα τρυφερή μαζί του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

govastiletto.gr – Μαρία Αντωνά: Η πρώτη τηλεοπτική συνύπαρξη με τον Γιώργο Λιάγκα