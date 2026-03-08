Ο Γιώργος Λιάγκας είχε προκαλέσει αντιδράσεις, την Παρασκευή 6 Μαρτίου, όταν αποχώρησε ξαφνικά από την εκπομπή του, «Πρωινό», κάτι το οποίο δεν συνηθίζει να κάνει.

Ο λόγος ήταν το ταξίδι που είχε σχεδιάσει να κάνει με την αγαπημένη του, Μαρία Αντωνά. Τελικά, ο προορισμός ήταν η μαγευτική Βουδαπέστη, η οποία αυτή την περίοδο αποτελεί ένα ιδιαίτερα ρομαντικό προορισμό.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 ανέβασε στο λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται το επιβλητικό και εντυπωσιακό κτήριο του ουγγρικού κοινοβουλίου, σήμα κατατεθέν της πόλης. Όπως φαίνεται, το βίντεο έχει τραβηχτεί από τον ποταμό Δούναβη, κάτι που φανερώνει ότι το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει μια δραστηριότητα που επιβάλλεται να κάνει κάθε ταξιδιώτης που επισκέπτεται αυτό το πανέμορφο μέρος, την βαρκάδα.

Στην ανάρτησή του γράφει χαρακτηριστικά: «Λένε ότι είναι ένα από τα ωραιότερα κτήρια στην Ευρώπη…. #parliament Ο Δούναβης δε το βράδυ, είναι σαν παραμύθι… #budapest #danube».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

Η παρουσιάστρια αποφάσισε να μην αποκαλύψει άμεσα που είναι. Ωστόσο, εύκολα κάποιος που έχει πάει στον προορισμό μπορεί να βεβαιωθεί για την τοποθεσία της, καθώς κατά πάσα πιθανότητα βρίσκεται στο «Μουσείο των Σέλφι» της Βουδαπέστης.

Το ζευγάρι αποφεύγει να προχωράει σε κοινές αναρτήσεις. Ωστόσο, μας δίνουν έμμεσα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε. Οι δυο τους περνάνε ποιοτικό χρόνο, χαλαρώνοντας και παίρνοντας μια ανάσα από τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις τους.

Η Μαρία Αντωνά βρίσκεται για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν στο πλευρό της Κατερίνας Καραβάτου, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», από την οποία αυτό το σαββατοκύριακο απουσίασε, για να βρίσκεται στο πλάι του αγαπημένου της.

govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Μαζί στο γυμναστήριο!