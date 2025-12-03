Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά πραγματοποίησαν μια σπάνια κοινή εμφάνιση, απολαμβάνοντας μια νυχτερινή έξοδο γεμάτη μουσική και ρομαντική ατμόσφαιρα.

Το ζευγάρι βρέθηκε μαζί στο νυχτερινό μαγαζί Nox, όπου παρακολούθησε το πρόγραμμα των Αντώνη Ρέμου και Χρήστου Μάστορα. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι αγκαλιά, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα τρυφερό και ερωτικό.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είναι από τις λίγες δημόσιες στιγμές που μοιράζονται μαζί, αφού τόσο ο Γιώργος Λιάγκας όσο και η Μαρία Αντωνά επιλέγουν να κρατούν χαμηλό προφίλ στη σχέση τους, απολαμβάνοντας την προσωπική ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Μαρία Αντώνα έχει πει για τον Γιώργο Λιάγκα: «Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι είναι απλά πολύ ειλικρινής και δεν υποκρίνεται για να είναι αρεστός – αυτό θέλει πολλή τόλμη. Δεν είναι κάτι που με χαροποιεί να βλέπω hate για τον Γιώργο, και όχι μόνο για εκείνον. Ο κόσμος πρέπει να γίνει λίγο πιο ελαστικός και με περισσότερη ενσυναίσθηση».

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

