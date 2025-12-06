Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά είναι ζευγάρι ενάμιση περίπου χρόνο και προσπαθούν όσο μπορούν να αποφεύγουν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις, οι οποίες σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι αρκετά σπάνιες.

Το βράδυ της Παρασκευής 5/12, ο παρουσιαστής του «Πρωινού» και η ραδιοφωνική παραγωγός έκαναν μια σπάνια βραδινή έξοδο, δίνοντας το «παρών» στο νυχτερινό μαγαζί όπου τραγουδάει ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Η σχέση τους φαίνεται να βασίζεται στην ηρεμία, την ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό. Οι δυο τους ζουν τη ζωή τους με δικό τους ρυθμό, χωρίς να κυνηγούν τη δημοσιότητα, αλλά και χωρίς να αρνούνται την όμορφη σχέση τους.

Λίγο μετά την πολυσυζητημένη συνέντευξη του τραγουδιστή στον παρουσιαστή, ο Γιώργος Λιάγκας διασκέδασε χθες βράδυ στο Νίκο Οικονομόπουλο και βρέθηκε φυσικά στο καμαρίνι με την σύντροφό του, Μαρία Αντωνά για να του ευχηθούν από κοντά για την ονομαστική του γιορτή.

