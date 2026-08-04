Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στη Μύκονο, όπου απολαμβάνουν μαζί ξέγνοιαστες στιγμές, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.

Αυτές τις ημέρες, το ζευγάρι περνά χρόνο στο Νησί των Ανέμων και σε μια από τις βραδινές τους εμφανίσεις επισκέφθηκαν γνωστό bar-restaurant, όπου συναντήθηκαν και πόζαραν με την επιχειρηματία Σούλα Λιάκου.

Οι τρεις τους πόζαραν χαμογελαστοί μπροστά από την πισίνα του καταστήματος, με τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 να κοινοποιεί το κοινό στιγμιότυπο στο Instagram.

Παράλληλα, ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε μια ακόμη εικόνα, όπου φαίνεται να απολαμβάνει το καταγάλανο τοπίο του Αιγαίου.

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