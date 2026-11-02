Ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο πλατό του «Πρωινού», όταν ο Γιώργος Λιάγκας πρότεινε στην Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να πάρει τη θέση του Δημήτρη Ουγγαρέζου στην εκπομπή, σε περίπτωση που εκείνος είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Όλα ξεκίνησαν με αφορμή ένα βίντεο με δηλώσεις της επιχειρηματία και influencer.

Ο παρουσιαστής της έκανε, μάλιστα, μια ανοιχτή πρόταση, λέγοντας: «Εγώ κάνω ανοιχτή πρόταση στην Αλεξάνδρα. Τις σαράντα ημέρες που θα λείπει ο κύριος δίπλα μου που θα είναι υποψήφιος και δεν θα μπορεί να είναι εδώ, θα κάτσει δίπλα μου η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου».

Η εμφάνιση της Μαρίας Αντωνά και η ατάκα του Λιάγκα

Η συζήτηση συνεχίστηκε με σχόλια για την εμφάνιση της Παναγιώταρου, μέχρι που η Φωτεινή Πετρογιάννη ενημέρωσε τον Γιώργο Λιάγκα ότι στο πλατό είχε μόλις μπει η σύντροφός του, Μαρία Αντωνά.

«Η σύντροφος η δική σου είναι εδώ πάντως. Γεια σου Μαράκι», του είπε, με τον παρουσιαστή να αλλάζει αμέσως ύφος και να απαντά με χιούμορ: «Παιδιά, γιατί παίξατε από το θέμα αυτό δεν καταλαβαίνω. Όλη η ασχήμια μαζεμένη σε μια εικόνα. Πάρτε την κυρία παρακαλώ».

Η Μαρία Αντωνά, από την πλευρά της, δεν παρέλειψε να σχολιάσει την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, λέγοντας από το βάθος του πλατό πως είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα.

Ο Λιάγκας συνέχισε το πείραγμα, με την Αντωνά να του απαντά με νόημα: «Για τους άλλους ωραία είναι».

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