Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη σχετικά με την ιδιωτική του ζωή, με αφορμή τις φήμες που θέλουν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου ζευγάρι.

Ο παρουσιαστής τόνισε πως δεν είναι κακό για έναν γονιό να έχει δίπλα του κάποιον άλλο άνθρωπο μετά από χωρισμό, ειδικά όταν το παιδί είναι μικρό και δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως τις σχέσεις των γονιών του.

«Αυτά τα πράγματα τα έχω βιώσει προσωπικά ως χωρισμένος γονιός. Το θέμα είναι πώς και πότε τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν ότι και οι δύο γονείς έχουν άλλη σχέση. Δεν είναι μοναχοί. Είναι ανθρώπινο», ανέφερε, εξηγώντας τη δική του στάση απέναντι στην έκθεση της προσωπικής ζωής.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε μια εμπειρία του: «Για πολλά χρόνια αρνιόμουν ότι μπορεί να είχα σύντροφο. Υπήρχε η φήμη ότι ήμουν μοναχός. Με είχαν πάρει τηλέφωνο δημοσιογράφοι και με ρωτούσαν αν είμαι σε σχέση με άντρα. Δεν έχει να κάνει.

Δεν θύμωσα, έχω μάθει τόσα χρόνια να αντιμετωπίζω την αγένεια και τη βλακεία. Κράτησα για πολλά χρόνια την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα. Και τώρα, δεν την εκθέτω, αλλά ούτε κρύβομαι. Τι να κάνω; Να μπω σε ένα λαγούμι; Κρυβόμουν γιατί θεωρούσα ότι οι δικοί μου άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να το καταλάβουν».

