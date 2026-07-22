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Ο Γιώργος Λιάγκας, μετά από μια άκρως επιτυχημένη σεζόν στο τιμόνι του “Πρωινού” του ΑΝΤ1 συνεχίζει τις διακοπές του.
Ο γνωστός παρουσιαστής, βρίσκεται στα Κουφονήσια έχοντας στο πλευρό του τους δύο γιους του. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης Λιάγκας άλλωστε, μοιράζονται την αγάπη του πατέρα τους για την θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ.
Μέσα από το νέο του βίντεο στα social media ο Γιώργος Λιάγκας μας έδειξε ορισμένες από τις όμορφες στιγμές που απολαμβάνει μαζί τους.
Στη λεζάντα, αναφέρει για την σκυλίτσα του και τους γιους του:
«Λοιπόν, ανεβαίνουμε από Κουφονήσια, Πάρο. Έχει ένα… λίγο πάνω από τρία, λίγο κάτω από τέσσερα (μποφόρ) . Μια χαρά. Είναι μια χαρά γιατί έχουμε το καλύτερο πλήρωμα. Η φούσκα… Οι άλλοι ναύτες κουράστηκαν, κοιμούνται. Αυτά είναι τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας!!! Με το καλύτερο πλήρωμα!!!»
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