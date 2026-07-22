Ο Γιώργος Λιάγκας, μετά από μια άκρως επιτυχημένη σεζόν στο τιμόνι του “Πρωινού” του ΑΝΤ1 συνεχίζει τις διακοπές του.

Ο γνωστός παρουσιαστής, βρίσκεται στα Κουφονήσια έχοντας στο πλευρό του τους δύο γιους του. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης Λιάγκας άλλωστε, μοιράζονται την αγάπη του πατέρα τους για την θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ.

Μέσα από το νέο του βίντεο στα social media ο Γιώργος Λιάγκας μας έδειξε ορισμένες από τις όμορφες στιγμές που απολαμβάνει μαζί τους.

Στη λεζάντα, αναφέρει για την σκυλίτσα του και τους γιους του:

«Λοιπόν, ανεβαίνουμε από Κουφονήσια, Πάρο. Έχει ένα… λίγο πάνω από τρία, λίγο κάτω από τέσσερα (μποφόρ) . Μια χαρά. Είναι μια χαρά γιατί έχουμε το καλύτερο πλήρωμα. Η φούσκα… Οι άλλοι ναύτες κουράστηκαν, κοιμούνται. Αυτά είναι τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας!!! Με το καλύτερο πλήρωμα!!!»

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

govastiletto.gr -Ξεσπά ο Γιώργος Λιάγκας με ψευδές δημοσίευμα: «Αλήτες που ονομάζονται δημοσιογράφοι»