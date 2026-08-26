Ο Γιώργος Λιάγκας και «Το Πρωινό» ετοιμάζονται να επιστρέψουν στους τηλεοπτικούς δέκτες για τη νέα σεζόν, με τον παρουσιαστή να έχει ήδη πρωταγωνιστικό ρόλο στο καινούργιο τρέιλερ της εκπομπής.

Αυτή τη φορά, ο Γιώργος Λιάγκας εμφανίζεται σε έναν διαφορετικό και αρκετά χιουμοριστικό ρόλο, καθώς για τις ανάγκες των γυρισμάτων μεταμορφώνεται σε… ψαρά.

Το concept κινείται σε πιο ανάλαφρο κλίμα, με τον παρουσιαστή να αφήνει για λίγο το γνώριμο τηλεοπτικό του προφίλ και να συμμετέχει σε ένα διαφορετικό σκηνικό.

Το νέο τρέιλερ αποτελεί ουσιαστικά μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζει «Το Πρωινό» για την επόμενη τηλεοπτική περίοδο, λίγο πριν επιστρέψει στη γνώριμη θέση του στην πρωινή ζώνη.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής του ΑΝΤ1 και τη νέα σεζόν, καθώς ο παρουσιαστής έχει ανανεώσει τη συνεργασία του με τον σταθμό για ακόμη δύο χρόνια.

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