Στην εκπομπή «Πρωινό», το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε τη σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του σχεδιαστή Ερωτόκριτου, ο οποίος προέβλεψε πιθανό γάμο του μοντέλου μέσα στο 2027.

Ο παρουσιαστής τόνισε: «Πιστεύω ότι ο Αλεξάνδρου είναι πολύ ερωτευμένος με τη Ρία Ελληνίδου. Είναι πολύ ταιριαστό ζευγάρι, περνάνε υπέροχα και ήρεμα μαζί. Δεν είναι μια σχέση που εκτίθεται πολύ στα φώτα, είναι ουσιαστική. Έχουν βρει τον έρωτα ο ένας στον άλλον».

Πρόσθεσε, μάλιστα, με χιούμορ: «Τώρα μπορεί να μας βρει ο Δημήτρης που τα λέμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια».

Οι φήμες για τη σχέση τους κυκλοφορούν εδώ και αρκετούς μήνες, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τους ίδιους.

Πριν μερικές εβδομάδες, μάλιστα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε αναφέρει στο Happy Day ότι η Ρία Ελληνίδου είχε εντοπιστεί σε ορεινό προορισμό συνοδευόμενη από έναν γνωστό άντρα, αφήνοντας υπονοούμενα για τη σχέση τους.

Govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Επιβεβαιώθηκε το ειδύλλιο ανάμεσά τους – «Είναι σε σχέση κι εμείς κάνουμε τους χαζούς»