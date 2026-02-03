Η εξομολόγηση που έκανε ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος ήταν καλεσμένος την Τρίτη 3/2 στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, προκάλεσε την έντονη συγκίνηση του Γιώργου Λιάγκα.

Ο ηθοποιός έδωσε, με αφορμή τη θεατρική παράσταση όπου πρωταγωνιστεί, μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, στην οποία μίλησε μεταξύ άλλων για το γιο του – καρπό του έρωτά του με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Γεωργιάδου -, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αμερική.

«Ο Αλκιβιάδης αυτή τη στιγμή κάνει μικρού μήκους, κάποιες ταινίες που πήρανε πολλά βραβεία, δουλεύει δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο τον Ελπιδοφόρο. Εγώ το ‘μαθα έξι μήνες μετά, αφού είχε πιάσει δουλειά. Του λέω «Γιατί δεν μου το ‘πες;». Μου λέει «Καλά ρε μπαμπά, δεν μ’ αρέσει…».

Ο Αλκιβιάδης έχει ένα χούι: πρώτα κάνει τις επιτυχίες και μου τα λέει πολύ αργότερα. Ή γράφει ένα σενάριο συγκλονιστικό και μετά από καιρό μου το λέει. Δηλαδή του αρέσει να μου λέει μόνο καλά νέα. Του λέω “Αλκιβιάδη, εγώ είμαι και στα δύσκολα. Θέλω να με παίρνεις ακόμα και όταν… οτιδήποτε σου συμβεί με ένα φίλο, με μία…”. Έχουμε μια πολύ υπερβατική σχέση».

Ο Γιώργος Λιάγκας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και είπε στον Στράτο Τζώρτζογλου: «Το γεγονός ότι σηκώθηκες χωρίς να ‘χεις λεφτά στην τσέπη και ξενιτεύτηκες, πήγες στην Αμερική ρε μπαγάσα, χωρίς λεφτά, που δεν το ‘πες στο παιδί σου, και πήγες εκεί και έκανες ό,τι δουλειά μπορούσες να κάνεις.

Γιατί ήταν δύσκολο ένας Έλληνας να μεγαλουργήσει εκεί χωρίς να ξέρει μητρική γλώσσα. Για να κάνεις και να στηρίξεις το όνειρο του παιδιού σου, σε θεωρώ πολύ σπουδαίο άνθρωπο μόνο γι’ αυτό. Όλα τ’ άλλα, χ…στηκες. Γι’ αυτό θα σε θαυμάζω και θα σου λέω πάντα μπράβο. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που έκανες, ρε μάγκα.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου απάντησε: «Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Αλκιβιάδη, πάνω απ’ τη ζωή μου. Και μου ‘δωσε τη δυνατότητα να μάθω ν’ αγαπάω κάτι πέρα από τα όνειρά μου, πέρα από τη ζωή μου, πέρα, πέρα, πέρα. Πολύ ψηλά. Δηλαδή ο Αλκιβιάδης με βοήθησε να μπω πραγματικά στο φως και να καταλάβω τι σημαίνει αγάπη. Χωρίς όρους και όρια. Δεν μου το γέννησε ποτέ κανένας άνθρωπος αυτό, εκτός απ’ τη μάνα μου. Ευχαριστώ τον Θεό που μου ‘δωσε αυτό το παιδί. Και τη Μαρία φυσικά που το μεγάλωσε και βοήθησε».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας: Ξεσπά κατά του Happy Day – «Νομίζετε ότι βάλλεστε επειδή έχετε μια πετυχημένη εκπομπή! Αλήθεια τώρα;»