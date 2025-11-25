Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Το βράδυ της Δευτέρας 24/11 πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης. Σε αυτή παρευρέθηκαν πολλά λαμπερά πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή, αλλά και οι γονείς του ηθοποιού, οι οποίοι ήθελαν να τον στηρίξουν και να τον καμαρώσουν.

Φυσικά, καλεσμένοι ήταν και πολλοί δημοσιογράφοι από εκπομπές. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Πάνος Κατσαρίδης, στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1, Πρωινό, το πρωί της Τρίτης 25/11, από το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έλαβαν κάποια πρόσκληση.

Ο δημοσιογράφος είπε χαρακτηριστικά: «Δεν μας κάλεσαν η αλήθεια είναι», με τον Γιώργο Λιάγκα να σχολιάζει στη συνέχεια: «Τσάμπα πήγε η στήριξη που του κάναμε όταν έγινε το ατύχημα!», ενώ στην πορεία έγινε λόγος για το γεγονός ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν έκανε πολλές δηλώσεις και η σύντροφός του επέλεξε να μη μιλήσει στις κάμερες, με την πλειοψηφία να εκφράζει τη διαφωνία της για αυτό το γεγονός.

