Ο Γιώργος Λιάγκας μετά το τέλος της εκπομπής Το Πρωινό την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ξεκίνησε αμέσως τις διακοπές του με την σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, με το ζευγάρι να ταξιδεύει στην Κρήτη.

Ο γνωστός παρουσιαστής που αγαπά όσο τίποτα τα ελληνικά νησιά και τη θάλασσα φαίνεται ότι ήδη έχει μεταβεί στον επόμενο καλοκαιρινό του προορισμό και αυτή τη φορά περνά λίγες οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά του, τον Δημήτρη και τον Γιάννη. Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε πρόσφατα τον Γιώργο Λιάγκα στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου παρέα με τον μεγάλο του γιο, Γιάννη και έναν φίλο του.

Μπαμπάς και γιος ήταν ντυμένοι casual και όπως ήταν αναμενόμενο μαγνήτισαν τα βλέμματα των περαστικών.

Να σημειώσουμε πως ο Γιώργος Λιάγκας και το κανάλι του ΑΝΤ1 ανανέωσαν τελικά τη συνεργασία τους και η εκπομπή “Πρωινό” θα επιστρέψει στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του καναλιού.

Το κανάλι του ΑΝΤ1 την Τετάρτη 8 Ιουνίου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκε:

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιάγκα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με πολυετή παρουσία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ξεχωρίζει για την εμπειρία, την αμεσότητα και την ικανότητά του να αφουγκράζεται την επικαιρότητα.

Ο Γιώργος Λιάγκας θα βρίσκεται στο τιμόνι της καθημερινής εκπομπής “Το Πρωινό” και θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκυρη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας: Το πρώτο σχόλιο από το σκάφος του μετά την ανακοίνωση του ΑΝΤ1 – «Ραντεβού το Σεπτέμβριο»