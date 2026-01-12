Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στην πρόσφατη σοβαρή περιπέτεια υγείας του Αντώνη Ρέμου, η οποία οδήγησε στην προσωρινή αναβολή των εμφανίσεών του στο νυχτερινό κέντρο NOX.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής μίλησε στο «Πρωινό» για την κατάσταση του φίλου του, εξηγώντας ότι επρόκειτο για μια έντονη ιογενή λοίμωξη.

Σύμφωνα με τον Λιάγκα, ο τραγουδιστής αντιμετώπισε σοβαρά συμπτώματα, με τον λαιμό του να πρήζεται και τους λεμφαδένες να φουσκώνουν, καθιστώντας ακόμη και την ομιλία δύσκολη.

Αμέσως υποβλήθηκε σε εξετάσεις και οι γιατροί του χορήγησαν κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία. Η κατάσταση οφείλεται εν μέρει στην υπερκόπωση από συνεχόμενες εμφανίσεις και το φορτωμένο πρόγραμμα του προηγούμενου μήνα, που αποδυνάμωσε την άμυνα του οργανισμού του.

Τα καλά νέα είναι ότι πλέον ο Αντώνης Ρέμος αναρρώνει και αναμένεται να επιστρέψει στη σκηνή με τον Χρήστο Μάστορα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Λιάγκας τόνισε ότι πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό που όμως αντιμετωπίστηκε εγκαίρως και ευτυχώς εξελίσσεται θετικά.

Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε ενημερώσει τους θαυμαστές του την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, μέσω βίντεο στα social media, για την αναβολή των εμφανίσεών του, ζητώντας κατανόηση και τονίζοντας την ανάγκη να ξεκουραστεί για λίγες μέρες λόγω της ιογενούς λοίμωξης που τον ταλαιπώρησε.

