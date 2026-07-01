Με αφορμή τη συνέντευξη της Ελένης Φουρέιρα στο The 2Night Show, ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε στον αέρα του Πρωινού ένα άγνωστο παρασκήνιο από την περίοδο που η τραγουδίστρια αποκάλυψε δημόσια για πρώτη φορά την αλβανική της καταγωγή.

Ο παρουσιαστής ανέφερε πως, στα πρώτα της βήματα, η Φουρέιρα είχε δεχτεί συμβουλές να μην αποκαλύψει την καταγωγή της, καθώς φοβούνταν ότι αυτό θα επηρέαζε αρνητικά την καριέρα της.

Όπως αποκάλυψε, όταν το θέμα άρχισε να συζητιέται έντονα, της πρότεινε να μιλήσει ανοιχτά μέσα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή που παρουσίαζαν τότε μαζί με τη Φαίη Σκορδά στο Mega.

«Της είπα “εμπιστεύσου με, να το πούμε με τον σωστό τρόπο”. Εκείνη δέχτηκε και αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια την καταγωγή της», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Λιάγκας περιέγραψε τη στιγμή ως ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς μετά τη συνέντευξη όλοι είχαν λυγίσει συναισθηματικά, ενώ η Ελένη Φουρέιρα είχε μιλήσει και για τις δύσκολες συνθήκες που βίωσε στα παιδικά της χρόνια.

Κλείνοντας, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την τραγουδίστρια, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις πιο ταλαντούχες performers της ελληνικής μουσικής σκηνής και ένα βαθιά καλό παιδί.

Govastiletto.gr – Ελένη Φουρέιρα: Η μητρότητα, ο Μποτία και η καταγωγή της