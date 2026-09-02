Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Γιώργου Λιάγκα στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 έχει ξεκινήσει.

Ο παρουσιαστής ετοιμάζεται για μια ακόμη τηλεοπτική σεζόν στο τιμόνι του «Πρωινού», έχοντας πλέον ανανεώσει τη συνεργασία του με το κανάλι του Αμαρουσίου για δύο ακόμη χρόνια. Μπορεί η επίσημη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία της πρεμιέρας να αναμένεται από τον σταθμό, ωστόσο ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας φρόντισε να δώσει την απάντηση μέσα από το Instagram.

Όπως και οι περισσότερες μεγάλες ψυχαγωγικές εκπομπές της φετινής σεζόν, το «Πρωινό» αναμένεται να σηκώσει αυλαία την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει ήδη «κλειδώσει» ως κοινή αφετηρία για αρκετά από τα μεγάλα κανάλια, με Mega, ANT1, Alpha και Star να ρίχνουν σημαντικό μέρος των ψυχαγωγικών τους προγραμμάτων στη μάχη την ίδια ημέρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ToPrwino (@toprwino_ant1)

Ουσιαστικά, την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο παρουσιαστής κάτω από πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram. Όταν follower τον ρώτησε πότε επιστρέφει το «Πρωινό», εκείνος δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο και αποκάλυψε ότι η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου.

Έτσι, ο Γιώργος Λιάγκας θα μπει φέτος στη μάχη της τηλεθέασης ταυτόχρονα με μεγάλο μέρος του ανταγωνισμού, σε μια πρωινή ζώνη που αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Άλλωστε, η νέα σεζόν βρίσκει αρκετές εκπομπές και παρουσιαστές μπροστά σε αλλαγές, με τις ισορροπίες να διαμορφώνονται ουσιαστικά από την αρχή.

govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας: Μεταμορφώνεται σε ψαρά για το τρέιλερ του «Πρωινού»